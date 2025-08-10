 María Eugenia Vidal rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza: "No la comparto ni acompaño"
María Eugenia Vidal rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza: "No la comparto ni acompaño"

La diputada nacional confirmó que no será candidata en las elecciones legislativas 2025 y cuestionó duramente la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. También criticó la gestión de Javier Milei, Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Hace 2 Hs

María Eugenia Vidal, diputada nacional y exgobernadora bonaerense, anunció que no será candidata en los comicios legislativos del 2025. En una entrevista con Clarín, afirmó que la decisión no fue personal, sino política, y expresó su desacuerdo con el acuerdo sellado entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Es un acuerdo malo para el PRO, para la gente y para el país. No la comparto ni la acompaño”, señaló Vidal.

Según explicó, ya había advertido a Mauricio Macri y Jorge Macri que no participaría en las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.

"Hay que tener identidad y valores"

Vidal cuestionó el rumbo que tomó su partido, asegurando que “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. Aunque manifestó que seguirá siendo parte del PRO, descartó sumarse a otra lista.

La legisladora insistió en que su decisión se basa en la coherencia entre lo que siente, piensa y hace, y dejó en claro que no ocupará cargos de peso en el próximo período legislativo.

Críticas a Javier Milei y su estilo de gestión

Si bien reconoció que el presidente Javier Milei tuvo “el coraje de sostener el equilibrio fiscal” y bajar la inflación, Vidal cuestionó su estilo de comunicación basado en “el insulto y la agresión”.

También advirtió sobre la ausencia de un presupuesto en el Congreso y la reiteración de vetos presidenciales.

Opinión sobre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Respecto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Vidal afirmó: “Hace seis años que me fui de la Provincia y Kicillof sigue hablando de la pesada herencia”.

En cuanto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue categórica: “Es una política condenada por corrupción después de 15 años de investigación y la intervención de 14 jueces. No tengo nada más para agregar”.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresAxel KicillofMauricio MacriEl PaísMaría Eugenia VidalJorge MacriJavier Milei
