Qué es la dismorfia de la selfie: el lado oscuro de los filtros que arruinan la autoestima

Las redes sociales se han convertido en una vitrina constante de rostros perfectos y pieles sin imperfecciones. Filtros que suavizan arrugas, afinan rasgos y agrandan los ojos prometen mostrarnos “más lindos”, “más jóvenes”, “más fotogénicos”. Sin embargo, detrás de esa apariencia idealizada puede esconderse un problema psicológico cada vez más común: la dismorfia de la selfie, un trastorno que afecta la autoestima y la percepción del propio cuerpo.