Jennifer Aniston revela el secreto de su juventud a los 56 años

La actriz Jennifer Aniston, considerada una de las estrellas más atractivas y carismáticas de Hollywood, ha compartido cuál es el verdadero secreto detrás de su aspecto juvenil a los 56 años. En una entrevista concedida a la revista Glamour, en la que participó junto a Marion Cotillard y Reese Witherspoon por la promoción de The Morning Show, la intérprete habló sin rodeos sobre cómo cuida su cuerpo y su bienestar.
El elogio de Marion Cotillard
Durante la charla, Cotillard elogió a su compañera asegurando que en Aniston "no pasan los años". Ante estas palabras, la protagonista de Friends respondió emocionada: “Eso significa mucho para mí”.
Aunque la actriz no negó que se somete a ciertos tratamientos estéticos, fue tajante al aclarar que la verdadera clave está en la actitud:
“No voy a decir que no me hago tratamientos faciales, láseres y todo eso. Es decir, me mantengo. Pero creo que todo empieza con cómo amamos nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en casa”.
El secreto de Jennifer Aniston: optimismo y autocuidado
La ganadora de un Globo de Oro explicó que su secreto para mantener un rostro juvenil y lleno de vitalidad no es únicamente la estética, sino la positividad y el optimismo con los que afronta la vida.
“Es cuestión de perspectiva, y también de saber que este es nuestro único cuerpo”, reflexionó Aniston, dejando claro que su enfoque está en el autocuidado físico y emocional.
Jennifer Aniston, un ícono de belleza atemporal
Desde su salto a la fama en los años 90 con Friends, Jennifer Aniston se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la industria. Su estilo natural, su carisma y su disciplina en el cuidado personal le han permitido ser considerada, incluso décadas después, una de las actrices más atractivas de Hollywood.
A lo largo de los años ha enfrentado rumores sobre cirugías estéticas, especialmente tras ser vista en un centro médico junto a su amiga Sandra Bullock. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que su enfoque va más allá de los retoques: la clave está en la autoaceptación y el amor propio.