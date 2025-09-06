Secciones
EspectáculosFamosos

Jennifer Aniston revela el secreto de su juventud a los 56 años

"Todo empieza con querer a nuestro cuerpo", dijo.

EL COSTO DEL ÉXITO. Tras años de carrera sin pausas, Aniston reconoció que necesita aprender a vivir más allá de su trabajo. / GETTY IMAGES EL COSTO DEL ÉXITO. Tras años de carrera sin pausas, Aniston reconoció que necesita aprender a vivir más allá de su trabajo. / GETTY IMAGES
Hace 1 Hs

La actriz Jennifer Aniston, considerada una de las estrellas más atractivas y carismáticas de Hollywood, ha compartido cuál es el verdadero secreto detrás de su aspecto juvenil a los 56 años. En una entrevista concedida a la revista Glamour, en la que participó junto a Marion Cotillard y Reese Witherspoon por la promoción de The Morning Show, la intérprete habló sin rodeos sobre cómo cuida su cuerpo y su bienestar.

El elogio de Marion Cotillard

Durante la charla, Cotillard elogió a su compañera asegurando que en Aniston "no pasan los años". Ante estas palabras, la protagonista de Friends respondió emocionada: “Eso significa mucho para mí”.

Aunque la actriz no negó que se somete a ciertos tratamientos estéticos, fue tajante al aclarar que la verdadera clave está en la actitud:

“No voy a decir que no me hago tratamientos faciales, láseres y todo eso. Es decir, me mantengo. Pero creo que todo empieza con cómo amamos nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en casa”.

El secreto de Jennifer Aniston: optimismo y autocuidado

La ganadora de un Globo de Oro explicó que su secreto para mantener un rostro juvenil y lleno de vitalidad no es únicamente la estética, sino la positividad y el optimismo con los que afronta la vida.

“Es cuestión de perspectiva, y también de saber que este es nuestro único cuerpo”, reflexionó Aniston, dejando claro que su enfoque está en el autocuidado físico y emocional.

Jennifer Aniston, un ícono de belleza atemporal

Desde su salto a la fama en los años 90 con Friends, Jennifer Aniston se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la industria. Su estilo natural, su carisma y su disciplina en el cuidado personal le han permitido ser considerada, incluso décadas después, una de las actrices más atractivas de Hollywood.

A lo largo de los años ha enfrentado rumores sobre cirugías estéticas, especialmente tras ser vista en un centro médico junto a su amiga Sandra Bullock. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que su enfoque va más allá de los retoques: la clave está en la autoaceptación y el amor propio.

Temas Jennifer Aniston
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Sin Magis TV ni Cuevana, estas son cuatro alternativas para mirar gratis cine y series

Sin Magis TV ni Cuevana, estas son cuatro alternativas para mirar gratis cine y series

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios