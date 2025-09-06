Jennifer Aniston revela el secreto de su juventud a los 56 años

La actriz Jennifer Aniston, considerada una de las estrellas más atractivas y carismáticas de Hollywood, ha compartido cuál es el verdadero secreto detrás de su aspecto juvenil a los 56 años. En una entrevista concedida a la revista Glamour, en la que participó junto a Marion Cotillard y Reese Witherspoon por la promoción de The Morning Show, la intérprete habló sin rodeos sobre cómo cuida su cuerpo y su bienestar.