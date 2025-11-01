Secciones
La provincia va produciendo 302 millones de litros de alcohol

La cifra implica un 8% más que igual fecha de 2024. Seis destilerías siguen activas.

Hace 7 Hs

Con seis destilerías todavía en actividad, la campaña de alcohol en Tucumán alcanza 186 días. Concluyeron el proceso de destilación las plantas de La Corona, Santa Bárbara, Famaillá y Bella Vista.

En conjunto han producido 301.874.178 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 8% a igual fecha de la campaña 2024.

De ese total de alcohol se deshidrataron 166.251.769 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 55% del alcohol hidratado producido.

Respecto de la campaña de alcohol en las provincias de Salta y de Jujuy, las cinco destilerías continúan en actividad, y hasta el momento han producido 185.246.967 litros de alcohol hidratado -un 2% más que a igual fecha de 2024-.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron hasta el momento 141.436.634 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió que, de acuerdo con el cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña por la Secretaría de Energía de la Nación, para garantizar el abastecimiento de la mezcla obligatoria con las naftas durante el período 2025/2026, se precisan 576.700 m³.

Según los reportes obtenidos de la Secretaría de Energía, el volumen entregado de bioetanol de caña de azúcar regional durante el período que va de enero a septiembre asciende a 376.215 m³. Es decir, el 65,2% de entregas respecto del cupo total asignado, que comparado al mismo período de la campaña anterior presenta un incremento de un 5%.

Exportaciones

Finalmente, el Ipaat indicó que, en referencia a las exportaciones de azúcar, desde el inicio de la campaña y hasta la primera quincena de octubre de 2025, la región (Tucumán, Salta y Jujuy) exportó un total de 352.884 toneladas de azúcar. La cifra marca un incremento significativo respecto de la campaña anterior, de unas 50.000 toneladas más aproximadamente.

