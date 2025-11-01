La provincia va produciendo 302 millones de litros de alcohol

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió que, de acuerdo con el cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña por la Secretaría de Energía de la Nación, para garantizar el abastecimiento de la mezcla obligatoria con las naftas durante el período 2025/2026, se precisan 576.700 m³.