Dólar hoy: tras las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cayó $40 en la semana

En nombre de LBX, Marios Chailis, Chief Marketing Officer del Grupo Libertex, señala que la ratificación electoral del oficialismo aporta previsibilidad política e institucional, algo que los mercados de renta fija valoran especialmente. “Esta continuidad refuerza la estabilidad y mejora la demanda por bonos locales en el corto plazo”, afirma, aunque aclara que “la recuperación sostenida de precios dependerá de la ejecución fiscal, del control efectivo de la inflación y de la capacidad del gobierno para asegurar acuerdos financieros de largo plazo”.