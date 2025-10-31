Escándalo en San Lorenzo: piñas, gritos y amenaza de desafiliación en plena reunión en AFA

Reunión caliente y advertencia contundente

En el encuentro también participaron Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote, entre otros. Fue este último quien se retiró del lugar al grito de traidor hacia Lammens, luego de que Tapia le dejara en claro que él decidiría quién formaría parte de la mesa de negociación. Tapia advirtió que si Agote intenta intervenir el club mediante la Inspección General de Justicia, no dudará en avanzar con la desafiliación de San Lorenzo de la AFA.