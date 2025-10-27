Tras las elecciones, ¿cuál es el nuevo precio del dólar que los inversores proyectan para fin de año? Cambio drástico de expectativas

El resultado de las elecciones legislativas, que consolidaron al gobierno de Javier Milei como claro ganador, tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros. Este lunes, el precio del dólar bajó de forma pronunciada tanto en el mercado spot como en los contratos de futuros, reflejando un cambio total en las expectativas de los inversores para fin de año.
En el mercado mayorista, el billete estadounidense retrocedió unos $70, cerrando la jornada en $1.422,50, lo que implica una baja del 4,7% respecto del viernes previo. Aun así, en lo que va de octubre acumula un alza del 3,1%.
En paralelo, el dólar minorista también mostró una baja: perdió $55 y finalizó a $1.460 para la venta en el Banco Nación.
El Tesoro de EE.UU. y el Banco Central se mantuvieron al margen
Fuentes del mercado remarcaron que ni el Tesoro de Estados Unidos ni el Banco Central argentino intervinieron este lunes en el mercado cambiario. Esa inacción permitió que la baja inicial —que había superado los $100— se recortara levemente hacia el cierre por falta de oferta.
Cabe recordar que el Tesoro norteamericano ya había desembolsado unos u$s2.000 millones desde que Donald Trump oficializó su apoyo financiero a la Argentina.
Qué precio del dólar pactan los inversores para fin de año
La baja del dólar spot se trasladó de inmediato a las cotizaciones del mercado de futuros del Matba-Rofex, donde se registraron caídas promedio de 85 pesos en todas las posiciones.
Fines de octubre: el dólar mayorista se pacta a $1.430, lo que representa una baja de 3,9% frente al valor previo a las elecciones.
Fines de noviembre: cotiza a $1.477, un descenso del 4,4%.
Fines de diciembre: se negocia a $1.520, 4,3% menos que el viernes anterior.
De confirmarse este recorrido, la devaluación prevista para 2025 rondaría el 47%, un nivel superior a la inflación esperada del 30%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Qué esperan los economistas sobre el tipo de cambio
El nuevo escenario ubica al dólar mayorista esperado para fin de año cerca de $1.496, cifra similar al consenso del relevamiento de FocusEconomics, que reúne estimaciones de 40 consultoras y bancos locales e internacionales.
En la previa electoral, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo había afirmado que “no va a pasar nada con el dólar” después de los comicios, asegurando la continuidad del esquema de bandas cambiarias. Según el funcionario, el tipo de cambio actual “es competitivo” y “no hay atraso cambiario”.
Los analistas ven mejora de expectativas y estabilidad cambiaria
Para Darío Rossignolo, economista y profesor de la UBA, la baja del dólar refleja una mejora general de expectativas:
“Si bajan las tasas y el dólar, es porque sube la demanda de dinero. Esto ocurre cuando hay confianza en que bajará la inflación y mejorará la actividad económica”, explicó a iProfesional.
Agregó que la reacción positiva de los mercados está vinculada con “el resultado electoral, el mantenimiento del superávit fiscal, las reformas estructurales prometidas y el apoyo de Estados Unidos”.
En la misma línea, Ignacio Morales, jefe de inversiones de Wise Capital, consideró que el triunfo oficialista “disipa las presiones de corto plazo sobre el tipo de cambio” y descarta “una transición inmediata hacia un esquema de flotación libre”, aunque advirtió que aún “persisten dudas sobre eventuales ajustes en los límites de las bandas cambiarias”.
Mayor confianza, pero el desafío sigue siendo económico
El consenso del mercado apunta a una mayor estabilidad del dólar en los próximos meses y una pausa en las expectativas de devaluación. Sin embargo, la clave estará en sostener el respaldo externo y reactivar la economía real.
“El apoyo político y financiero de Estados Unidos, con Donald Trump como aliado clave, puede garantizarle al Gobierno los dólares necesarios para afrontar los próximos vencimientos. Pero el desafío será consolidar reservas y mantener el crecimiento”, concluyó Morales.