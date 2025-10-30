El mercado recupera la calma, con el dólar en baja

El mercado recuperó la tranquilidad con la que el lunes había recibido el triunfo libertario. El dólar en descenso, al igual que el Riesgo País, que terminó la rueda en los 674 puntos básicos, lo que implica un guiño de los inversores al plan económico que sostiene el presidente, Javier Milei. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las acciones subieron un 4% en promedio. Las mayores alzas se observaron en los papeles de Sociedad Comercial del Plata (18,97%), Ternium (13,74%) y Bolsas y Mercados (13,36%). A su vez, en Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. El máximo incremento fue de Edenor (13,66%). Por debajo quedó Supervielle (8,99%).
En tanto, el dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $ 35 respecto del cierre del martes. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $ 1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.
El “blue” cotizó a $ 1.460 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $ 1.440 y bajó, al igual que el minorista, un 2%. Actualmente, el techo del régimen cambiario está establecido en $ 1.495,03. Por su parte, en el segmento financiero se posicionó el MEP en $ 1.467,58 (-0,7%) y el Contado con Liquidación se mantuvo estable, en $ 1.486,17.
Las señales de la Casa Rosada respecto de la búsqueda de diálogo con los gobernadores para avanzar en el Congreso con las reformas estructurales, fue bien recibida por los inversores, ya que, según sostienen, generaría amplios beneficios para la competitividad de la economía y la expansión de las valuaciones de los activos financieros. La rápida compresión del riesgo país en tan sólo un par de ruedas, acercando los rendimientos de los bonos en dólares a un dígito, refleja claramente ese proceso y que recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda podría llegar a suceder antes de lo previsto, lo cual sería además un “game changer” para la dinámica de las reservas, dice el economista Gustavo Ber.
Aún dentro de jornadas influidas el vencimientos de dollar-linked y de futuros, el dólar mayorista afloja tras acercarse el martes al techo de la banda, más allá de lo cual en el actual contexto ya no despierta preocupaciones entre los operadores sino que es bienvenido para la segunda parte del mandato. “Ello se debe a que un tipo de cambio competitivo resulta importante para encarar virtuosamente una etapa de acumulación de reservas, y a través de esa estrategia en simultáneo contribuir a la remonetización de la economía y a la baja de las tasas en pesos, ya que permitiría retroalimentar positivamente la reducción del costo financiero público y privado”, detalla Ber.
Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas adjudicó ayer solo $ 6,87 billones de los vencimientos, lo que implicó un rollover de 57,2% (tomando los vencimientos precanje) e inyectará liquidez por $ 4,5 billones con la liquidación de la subasta prevista para mañana.
Primer test
De este modo, el Gobierno nacional enfrentó su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas en una licitación en la que el Tesoro Nacional apuntaba a financiamiento para renovar deuda por $ 12 billones.
La operación quedó en cabeza del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ya que aún no fue designado en forma oficial el remplazante de Pablo Quirno, quien asumió en la Cancillería. Así, el titular del Palacio de Hacienda convalidó tasas inferiores a las anteriores licitaciones.