El mercado recupera la calma, con el dólar en baja

Las señales de la Casa Rosada respecto de la búsqueda de diálogo con los gobernadores para avanzar en el Congreso con las reformas estructurales, fue bien recibida por los inversores, ya que, según sostienen, generaría amplios beneficios para la competitividad de la economía y la expansión de las valuaciones de los activos financieros. La rápida compresión del riesgo país en tan sólo un par de ruedas, acercando los rendimientos de los bonos en dólares a un dígito, refleja claramente ese proceso y que recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda podría llegar a suceder antes de lo previsto, lo cual sería además un “game changer” para la dinámica de las reservas, dice el economista Gustavo Ber.