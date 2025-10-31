¿Qué pasa realmente en nuestro cerebro cuando vemos películas de terror?: la ciencia del miedo

Bandelow, quien se dedica a estudiar el miedo y la mente humana, describió que en estas situaciones se liberan hormonas del miedo. "Cuando te subes a una montaña rusa, sientes que vas a salir volando en las curvas. Las hormonas del miedo inundan tu cuerpo," explicó el especialista. Sin embargo, al mismo tiempo, se liberan endorfinas, que funcionan como analgésicos y generan una sensación de euforia. "Sabes que la atracción fue aprobada para garantizar su seguridad y que no puede ocurrir nada, pero tu cerebro reacciona de todos modos," concluyó.