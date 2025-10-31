Quién es Nicolás Keenan, el argentino de Los Leones que está en pareja con el futuro primer ministro holandés

Durante su etapa juvenil jugó en el Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años. Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club. Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.