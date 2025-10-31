Quién es Nicolás Keenan, el argentino de Los Leones que está en pareja con el futuro primer ministro holandés

Los Países Bajos, que ya cuentan con Máxima Zorreguieta como una reina de origen argentino, podrían sumar pronto un primer ministro consorte también argentino: Santiago Nicolás Keenan. El jugador de Los Leones, de 28 años, es la pareja del político Rob Jetten de 38 años.
Jetten es el candidato con más posibilidades de convertirse en el futuro primer ministro holandés, luego de que su partido, el liberal de izquierdas D66, lograra empatar con la extrema derecha tras más que duplicar sus apoyos. Keenan, cuya vida se ha desarrollado entre Argentina, España y los Países Bajos, nació en Buenos Aires.
Quién es Nicolás Keenan, el argentino de Los Leones que es pareja del futuro primer ministro holandés
Mientras Jetten escalaba en la política neerlandesa, Nicolás Keenan construía su carrera deportiva. Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse de Holanda.
Durante su etapa juvenil jugó en el Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años. Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club. Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.
En una entrevista con La Nación en 2024, el jugador recordó que su historia de amor con Jetten empezó en La Haya, “casi por casualidad”. “Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo Keenan.
La relación entre ambos se volvió pública en 2023 y, desde entonces, Jetten y Keenan se convirtieron en una pareja visible dentro de la política y el deporte europeo.
En noviembre de 2024 anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos. “Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron Keenan y Jetten en una publicación compartida en Instagram. La noticia fue replicada por medios neerlandeses, argentinos y deportivos.