En una votación histórica, el partido liberal progresista D66 daba el golpe en las elecciones generales de Países Bajos, frenando el dominio del ultraderechista Geert Wilders y abriendo la puerta a una nueva coalición de gobierno con partidos moderados.
El virtual ganador es Rob Jetten, quien, además de liderar D66, está comprometido con el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan. Tras la reina Máxima, el país europeo podría tener ahora a un primer caballero argentino.
Resultados y panorama político
Aunque los resultados oficiales aún no fueron confirmados, las proyecciones indican que D66 habría obtenido 27 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, logrando su mejor resultado histórico.
El partido ultraderechista PVV, liderado por Wilders, perdería 12 escaños —pasando de 37 a 25— y dejaría de ser la primera fuerza política del país.
“Hemos demostrado al mundo que es posible derrotar a los movimientos populistas y de extrema derecha”, declaró Jetten (38) ante una multitud de seguidores. “Hoy los neerlandeses han dicho adiós a la política del miedo y han elegido las fuerzas positivas”, agregó.
El líder centrista pidió “formar un gobierno estable y ambicioso desde el centro”, e invitó a negociar con varias fuerzas, entre ellas el VVD, el CDA y el bloque GL-PvdA. Para alcanzar la mayoría absoluta, se necesitan 76 escaños, lo que implicará una coalición de al menos cuatro partidos.
Quién es Rob Jetten, el líder liberal que desafió a la ultraderecha
Jetten, de 38 años, fue viceprimer ministro en el gobierno anterior y es conocido por su perfil moderado, proeuropeo y abiertamente progresista. Su victoria marca un giro político en Países Bajos tras años de avance de la extrema derecha.
El político neerlandés anunció en 2024 su compromiso con Nicolás Keenan, jugador argentino de la selección nacional de hockey sobre césped, Los Leones.
Nicolás Keenan, el argentino que podría convertirse en “primer caballero” de Países Bajos
Nicolás Keenan, de 28 años, nació en Buenos Aires pero creció entre Italia y España, donde su padre —el exjugador y entrenador Patricio Keenan— trabajaba como técnico de hockey.
A los 12 años comenzó a destacarse en el Club Egara de Terrassa (España) y, tras disputar la Copa Mundial Juvenil 2016, se mudó a La Haya, donde juega actualmente para el Hockey Club Klein Zwitserland.
Pese a tener la opción de representar a España, Keenan eligió vestir la camiseta argentina. Debutó con la selección mayor en la FIH Pro League 2019, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año y participó en dos Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024).
Una historia de amor moderna
La pareja se conoció en La Haya. “Nos cruzábamos por el supermercado y nos tirábamos likes, así que amor moderno”, contó Keenan durante una entrevista que se volvió viral en los Juegos Olímpicos París 2024, cuando Jetten era viceprimer ministro.
Meses después, anunciaron su compromiso. Si se confirma la victoria de D66 y Jetten asume como primer ministro, Keenan podría convertirse en el primer argentino en ocupar el rol de pareja del jefe de gobierno neerlandés.