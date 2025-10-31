"Jesucristo me llamó": Liz Solari reveló la experiencia sobrenatural que le cambió la vida

En su relato, sin referentes con quienes compartir estas experiencias, decidió internarse en un centro de vida sana acompañada por su madre, donde recibió apoyo médico y terapéutico para afrontar el trauma. Mientras tanto, la ex modelo vivía encuentros que confirmaban sus revelaciones pero que le presentaban más dudas. “Una tarde salí a caminar en un espacio verde rodeado de árboles. Y empecé a pensar en él. ¿Cómo estaría? ¿Su alma habrá ascendido? ¿Él estará en paz? Y a medida que pensaba en él, observé decenas de mariposas que comenzaron a volar en torno a mí pacíficamente. Eran todas blancas. Él no tardó en manifestarse de variadas y extraordinarias maneras, demostrándome que lejos de haberse ido, estaba más cerca que nunca y que los vínculos con aquellos que amamos son inquebrantables y prevalecen más allá de la muerte física".