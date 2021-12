Seis novedades en un recorrido que va de la risa a lo religioso

La renovación de la cartelera en las salas tucumanas de esta semana trae seis estrenos tan disímiles entre sí como interesantes, con el cine argentino marcando presencia.

La esperada comedia “Ex casados”, dirigida por Sabrina Farji (coautora del guión junto a Daniel Guebel) seduce más por sus protagonistas (Jorgelina Aruzzi y Roberto Moldavsky) que ante un argumento que tiene referencias a otros filmes: un matrimonio deteriorado por la extensa convivencia cotidiana, cuya relación se asienta en peleas verbales constantes con ribetes insólitos y humorísticos, decide separarse; un año después, deben volver a verse para distribuir los bienes, cuando ya están encarando una vida nueva, pero ocurre un accidente que obliga a la mujer a cuidar de su expareja en su viejo departamento y a viajar juntos al viñedo de sus sueños que tenían en La Rioja.

RELANZAMIENTO. “Resident Evil” busca nuevos aires desde su origen.

El reencuentro forzado los lleva a replantear distintas situaciones y planteos, muchos de ellos vinculados con la dicotomía machismo-feminismo, las tareas domésticas, la atención adecuada al otro y la búsqueda de intereses comunes. El elenco lo completan Celina Font, Martín Campilongo, Matías Desiderio, Gabriel Corrado, Michel Noher y Liz Solari.

Desde Rosario

El rosarino Néstor Zapata es uno de los nombres fundamentales del teatro nacional. Desde su lugar de origen, aparte de una profusa y calificada producción artística, se proyectó a todo el país en la promoción de la Ley Nacional de Teatro en los 90 y para la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de esta actividad. Ahora presenta su película dramática “Milagros de otoño”, protagonizada por su coprovinciano Luis Machín y con Mario Alarcón y Sol Zaragozi.

CON EL OSCAR EN LA MIRA. Will Smith protagoniza “Rey Richard”.

Premiada este año en el Festival de Medellín (Colombia) y con recorrido por otras citas del cine internacional con elogios, Machín es Faxman, un ilusionista hijo de una moza que trabajaba en un bar de mala muerte con ambiente tanguero, en una de cuyas mesas el relojero Gregorio juega una partida de truco que marcará al niño por nacer.

La profesión de Faxman lo lleva a recorrer el país, y en una parada conoce a Candelaria, quien se convierte en su ayudante, la marioneta de su espectáculo y en el amor de su vida. Pero el destino los separó: en una gira por España, ella muere demasiado pronto y él nunca podrá olvidarla y daría todo lo que tiene por un reencuentro imposible.

De pronto ve nuevamente a Gregorio, para quien el tiempo parece no haber pasado. El relojero maneja los hilos y le puede otorgar lo que tanto desea.

MILAGROS DE OTOÑO. Película dramática del rosarino Néstor Zapata.

Del deporte al terror

En el plano de los aportes internacionales, llegan tres títulos que abarcan prácticamente todo el catálogo de gustos y públicos.

Quizás el título más destacado sea “Rey Richard”, el drama biográfico protagonizado por Will Smith, quien asume el rol de severo (y al mismo tiempo protector) padre y primer entrenador de las exitosas tenistas Venus y Serena Williams (interpretadas por Sniyya Sidney y Demi Singleton, respectivamente). Está dirigido por Reinaldo Marcus Green y escrito por Zach Baylin.

EL PODER DE LA ORACIÓN. Documental de Jorge Pareja.

Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales pero efectivos, Richard tiene un plan que llevará a sus hijas de las pobres calles de Compton, California, al escenario mundial como iconos legendarios. La película profundamente conmovedora muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como un medio para lograr lo imposible e impactar al mundo, anuncia la sinopsis. Claro que no menciona los escándalos y las polémicas, para no complicar la visión edulcorada de la historia ni la posibilidad de que Smith sea nominado al Oscar como actor protagónico en 2022.

Dentro del terror, la segunda generación de “Resident Evil” se consolida en “Bienvenidos a Raccoon City”, en la cual Johannes Roberts dirige a Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen y Robbie Amellen una producción apta para mayores de 16 años.

Si bien es una suerte de presentación ampliada de los herederos de la saga de seis filmes protagonizada originalmente por Milla Jovovich (hace casi dos décadas), se remite a los inicios de la historia a modo de relanzamiento -y por ende, con varias producciones más por delante-, con fidelidad a los videojuegos de acción que fueron su inspiración.

Así, el guión está ambientado en 1998, para contar los secretos de la misteriosa Mansión Spencer del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, desde donde salió el virus que acabó con casi toda la humanidad. La enigmática Racoon City pasó de ser un pujante pueblo a un páramo deshabitado por humanos, en el cual los supervivientes intentarán descubrir la verdad de lo ocurrido mientras deben luchar contra zombis sedientos de sangre.

Animación infantil

Y con el final de las clases no puede faltar una oferta infantil, en este caso también con la idea de continuidad de una trama. “La familia Monster 2” acerca nuevas y divertidas aventuras animadas de los Wishbone, siempre perseguidos. Ahora deberán rescatar a Baba Yaga y a Renfield de las garras de la cazadora de monstruos Mila Starr, por lo que se transformarán nuevamente en un vampiro, Frankenstein, la momia y el hombre lobo, y requerirán la ayuda de sus tres murciélagos mascota. Podrán darse cuenta de que “nadie es perfecto” y que incluso aquellos con defectos pueden encontrar la felicidad.

LA FAMILIA MONSTER 2. El filme trae nuevas y divertidas aventuras.

Hecha en Alemania, el filme es dirigido por Holger Tappe, con guión de Abraham Katz y David Safier.

La fe como motor

El poder de la oración y de la Eucarístía se expresa en el documental ”Vivo”, con los testimonios de Jaime, Carlos, Andrea y la pareja de esposos Antonio y Sonsoles, que “se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver”, en una experiencia que “les ha devuelto la vida”, según anuncia el tráiler del documental dirigido por Jorge Pareja.

La productora Hakuna Films (una iniciativa pastoral del padre español José Pedro Manglano) ha explicado que estas cuatro historias que aparecen en la película son sólo algunas de muchas otras “tan apasionantes como desconcertantes”. “Aprendí que todavía existen personas que adoran a un Dios de una manera distinta a la que yo había conocido hasta ese momento. Personas que te cuentan, sin miedo ni vergüenza, que aman a ese Dios. Y que lo aman tanto que no pueden dejar de contártelo, porque la felicidad también se contagia”, afirmó el director.

“Jesús decía que Él da paz: son tantos los que han recibido una paz que no es de este mundo. No se trata de ninguna persuasión: muchos no sabían siquiera qué era ese pan, ni lo que los cristianos creemos: que es el Cuerpo de Cristo Vivo”, añadió Manglano.