María Becerra lanzó “Jojo", su alter ego más sensual y provocativo

La interacción directa con sus seguidores no se limitó a las imágenes. Tras el colapso de la página por la cantidad de visitas, la cantante expresó: “Entró tanta gente que la página se colapsó... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”. Este tipo de mensajes, junto con la estética sensual y oscura de las imágenes, reforzaron el universo que su nuevo tema busca explorar, con una propuesta estética futurista y de nocturnidad latente.