María Becerra lanzó “Jojo", su alter ego más sensual y provocativo

María Becerra lanzó el primer capítulo de su trilogía que explora su faceta más sensual y atrevida.

María Becerra estrenó Jojo, el primer capítulo de su álbum conceptual. María Becerra estrenó "Jojo", el primer capítulo de su álbum conceptual.
Hace 1 Hs

María Becerra hizo público todo su "contenido exclusivo" con su nuevo lanzamiento, "JOJO", un primer capítulo de su álbum conceptual, "Quimera". Con promociones sensuales y una dinámica que imitó las ofertas de contenido para adultos, la cantante exploró una de sus facetas más atrevidas y provocativas que componen a su tercer alter ego de un rompecabezas que explora las distintas caras de la misma artista.

Polémica con María Becerra: ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina" por un inesperado motivo

Polémica con María Becerra: ya no podrá usar el apodo La Nena de Argentina por un inesperado motivo

Este jueves 30 de octubre, María Bcerra estrenó "Jojo", su nueva canción que revolucionó las redes desde su anuncio, con una promoción que mantuvo intrigados a muchos de sus seguidores. Con imágenes desde la ducha, vestida con trajes de cuero y escotes pronunciados, las imágenes provocativas de la artista se publicaron acompañadas de enlaces que dirigían a contenido exclusivo de su próximo álbum conceptual.

“Jojo” el alter ego más provocativo de María Becerra

Con una picardía como la promoción de "Only contenido exclusivo", María Bcerra adjuntó enlaces que llevaban directamente al primer capítulo de la trilogía que se estrenará el 20 de noviembre. Los links dirigían directamente a la cuenta de Spotify de la cantante, donde los seguidores podían echar un vistazo a "Jojo" y su próximo álbum.

La interacción directa con sus seguidores no se limitó a las imágenes. Tras el colapso de la página por la cantidad de visitas, la cantante expresó: “Entró tanta gente que la página se colapsó... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”. Este tipo de mensajes, junto con la estética sensual y oscura de las imágenes, reforzaron el universo que su nuevo tema busca explorar, con una propuesta estética futurista y de nocturnidad latente.

“Quimera” el proyecto conceptual que explora las distintas facetas de la artista

En este nuevo proyecto de “Quimera”, la artista argentina se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones, estilos y universos propios, construyendo una narrativa artística que comenzó a desplegarse en sus lanzamientos anteriores, según destacaron desde CMTV. El personaje encarna la sensualidad, la dominación y el poder. Magnética, atrevida y nocturna, es una figura que no necesita gritar para hacerse notar.

La canción que lleva su nombre es su carta de presentación: un track con personalidad propia, producido por XROSS junto a María, quien desde hace tiempo también participa en la producción de su música.

La propia artista definió el estilo musical del sencillo con la frase: “Jojo quiere dembow”, anticipando una base rítmica cercana al dembow, el afrobeat y el dancehall, géneros que marcan el pulso de esta nueva etapa. La canción se suma a la narrativa conceptual que Becerra ha construido en sus redes y en sus shows, donde cada lanzamiento revela una faceta distinta de su universo artístico.

