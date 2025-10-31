Aumento de casos de tos convulsa en Buenos Aires: no aplicar vacunas puede ser mortal para niños

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta por el considerable aumento de casos de tos convulsa o coqueluche en el área. Según la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, se trata de una enfermedad infecciosa aguda, contagiosa, causada por Bordetella Pertussis, por lo que también es conocida como “pertusis”.
Luego de la alerta, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió también un comunicado informativo respecto a la tos ferina. Sucede que esta enfermedad afecta sobre todo a recién nacidos y niños pequeños. Sobre todo, los especialistas buscan hacer énfasis en la importancia de la vacunación porque esta enfermedad, que puede ser mortal, es altamente prevenible siguiendo el calendario de vacunación.
Síntomas de la tos convulsa o coqueluche
La tos ferina, tos convulsa o coqueluche se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede durar varias semanas. Es altamente contagiosa y tiene distribución universal. Aunque afecta principalmente a niños pequeños, lactantes y personas con enfermedades crónicas, puede afectar a cualquier persona sin discriminar edad. En los casos más severos, puede causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte.
Inicialmente muestra síntomas leves en las vías respiratorias superiores y progresa hacia una tos con inspiración forzada y que suele estar seguida de vómitos. En los lactantes el curso de la enfermedad suele ser atípico y puede presentar apnea –detención momentánea de la respiración– y cianosis –coloración azulada de la piel–.
La fiebre suele estar ausente o ser mínima. En niños vacunados pueden darse cuadros de hasta 10 semanas de duración. Los hijos de madres no vacunadas también pueden ser mayormente perjudicados.
Cómo se trata la tos convulsa
El tratamiento está recomendado ante todo caso sospechoso de coqueluche para disminuir la aparición de casos secundarios. Esta recomendación incluye pacientes oligosintomáticos –personas con pocos síntomas– y de todos los grupos etarios. Suele indicarse un tratamiento con Azitromicina por cinco días.
Ante la identificación de casos de contacto estrecho, es importante verificar y actualizar el estado vacunal, controlando el esquema de vacunación. En el caso de contactos de menores de siete años que no hayan recibido las cuatro dosis de vacuna o no cuenten con una dosis en los últimos tres años, se deberá aplicar una dosis de vacuna con componente pertussis.
Los niños menores de siete años en edad escolar deberán excluirse del ámbito educativo hasta haber completado cinco días de tratamiento antibiótico adecuado.