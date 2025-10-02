Secciones
La Fiscalía investiga a Roblox en España por corrupción y abuso de menores

El popular portal de videojuegos está bajo la lupa judicial por facilitar el contacto de pederastas con niñas y niños a través de sus chats.

POPULAR. Roblox es uno de los videojuegos más empleados a nivel global por los más pequeños de la casa. POPULAR. Roblox es uno de los videojuegos más empleados a nivel global por los más pequeños de la casa. FOTO TOMADA DE ES.IGN.COM
Hace 1 Hs

Lo que para millones de niñas y niños es un espacio de entretenimiento digital, para los depredadores sexuales puede ser un coto de caza. Esa es la preocupación que ha llevado a la Fiscalía de Lleida a incoar diligencias contra la plataforma Roblox, donde se investigan posibles delitos de corrupción y abuso de menores.

Las pesquisas se centran en los riesgos de los chats integrados en el juego, que permiten a adultos hacerse pasar por menores para ganarse la confianza de los pequeños y pedirles fotos, vídeos íntimos o incluso concertar encuentros en la vida real.

Investigaciones en España y EE.UU.

En Estados Unidos, fiscales de Luisiana, Georgia y Florida ya abrieron casos en agosto contra Roblox, calificando la plataforma como un “lugar perfecto para pederastas”.

Ahora, en España, el Juzgado de Instrucción nº1 de Lleida coordina la investigación tras detectar casos de menores víctimas en diferentes puntos del país.

Los pediatras españoles habían alertado previamente sobre los riesgos de Roblox: incitación a autolesiones, contenido sexual y alteraciones graves de conducta en adolescentes.

Juegos polémicos y captaciones

Entre las experiencias más controvertidas detectadas en la plataforma destacan:

“Escape to Epstein Island”, inspirado en el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Juegos que emulan al rapero Puff Diddy, condenado por fiestas con drogas y prostitución.

Además, algunos usuarios han utilizado tecnología para modificar la voz y hacerse pasar por chicas jóvenes con el fin de engañar a menores.

Roblox, en el punto de mira

La compañía asegura estar trabajando para detectar y expulsar a los depredadores que usan su servicio. Sin embargo, los hechos cuestionan la eficacia de esas medidas:

Recientemente, la plataforma expulsó a un creador de contenidos de 22 años conocido como Schlep, que se presentaba como “cazador de depredadores”.

Su labor permitió desenmascarar a seis hombres detenidos por intentar abusar de menores a través del portal.

Un problema global con impacto en España

Con más de 80 millones de usuarios activos en todo el mundo, un 20% menores de 9 años, Roblox está valorado en 90.000 millones de euros.

Sin embargo, desde 2017 arrastra denuncias por ser un espacio propicio para la captación sexual de menores.

La Fiscalía española ya ha dado el primer paso: de la alerta sanitaria de los pediatras a la acción judicial. El caso de Lleida abre un precedente clave para investigar los riesgos que supone esta plataforma en el país.

