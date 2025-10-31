Secciones
EspectáculosFamosos

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

Los videos que circulan en redes muestran abrazos, risas y miradas cómplices que despertaron rumores de romance entre el corredor de Fórmula 1 y la exintegrante de Toco para vos.

¿Romance confirmado? El beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral ¿Romance confirmado? El beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral Infobae
Hace 2 Hs

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de las pistas. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se lo ve muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal en un boliche de México. Abrazos, miradas cómplices y mucha química alimentaron los rumores de un nuevo romance que encendió las redes sociales y revolucionó al mundo del espectáculo.

Meri Deal, ex integrante del grupo Toco para vos y hoy abocada a su carrera solista, se instaló en México para seguir creciendo como artista. La intérprete de temas como “Mala” y “Bésame” habría conquistado al joven piloto con su carisma y su estilo fresco. Mientras los fans analizan cada gesto del video, la pareja del momento se convirtió en tendencia y todos quieren saber si este flechazo es real.

Un medio europeo reveló los tres motivos por los que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026

Un medio europeo reveló los tres motivos por los que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026

La fiesta tuvo lugar el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellas Bizarrap, y otras figuras de la música y el deporte.

¿Franco Colapinto y Meri Deal están juntos? el video que confirma su romance en México

Las imágenes de encuentro entre Colapinto y Deal salió a la luz en LAM. El primer video mostró a la pareja conversando muy de cerca. “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, comentó en panelista Pepe Ochoa

A lo largo de la noche, las cámaras captaron un momento clave: el beso entre el piloto de carreras y la cantante que perteneció a la banda de cumbia uruguaya. El panelista detalló que ambos permanecieron juntos durante toda la velada, compartiendo abrazos y gestos afectuosos. Una de las fotografías difundidas mostró al piloto abrazando a la cantante desde atrás, reforzando la percepción de cercanía entre ambos. Finalmente, las imágenes los mostraron retirándose juntos del lugar, lo que alimentó aún más las versiones sobre el nacimiento de un posible romance.

Temas Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones
2

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
3

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
4

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
5

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Comentarios