¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de las pistas. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se lo ve muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal en un boliche de México. Abrazos, miradas cómplices y mucha química alimentaron los rumores de un nuevo romance que encendió las redes sociales y revolucionó al mundo del espectáculo.
Meri Deal, ex integrante del grupo Toco para vos y hoy abocada a su carrera solista, se instaló en México para seguir creciendo como artista. La intérprete de temas como “Mala” y “Bésame” habría conquistado al joven piloto con su carisma y su estilo fresco. Mientras los fans analizan cada gesto del video, la pareja del momento se convirtió en tendencia y todos quieren saber si este flechazo es real.
La fiesta tuvo lugar el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellas Bizarrap, y otras figuras de la música y el deporte.
¿Franco Colapinto y Meri Deal están juntos? el video que confirma su romance en México
Las imágenes de encuentro entre Colapinto y Deal salió a la luz en LAM. El primer video mostró a la pareja conversando muy de cerca. “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, comentó en panelista Pepe Ochoa.
A lo largo de la noche, las cámaras captaron un momento clave: el beso entre el piloto de carreras y la cantante que perteneció a la banda de cumbia uruguaya. El panelista detalló que ambos permanecieron juntos durante toda la velada, compartiendo abrazos y gestos afectuosos. Una de las fotografías difundidas mostró al piloto abrazando a la cantante desde atrás, reforzando la percepción de cercanía entre ambos. Finalmente, las imágenes los mostraron retirándose juntos del lugar, lo que alimentó aún más las versiones sobre el nacimiento de un posible romance.