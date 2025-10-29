Un medio europeo reveló los tres motivos por los que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 estaría prácticamente sellado. Según el medio especializado alemán Auto Motor und Sport, Alpine tiene previsto comunicar en breve la continuidad del argentino para la temporada 2026, luego de semanas de rumores sobre posibles cambios en la alineación. La decisión se habría tomado tras un análisis interno detallado del rendimiento y de las alternativas disponibles.
El episodio ocurrido en Austin, donde el piloto adelantó a su compañero Pierre Gasly pese a la orden contraria del equipo, parecía haber complicado el escenario. Sin embargo, el propio jefe deportivo de la estructura, Flavio Briatore, afirmó que la situación quedó resuelta después de que el bonaerense pidiera disculpas. Según aseguró, ese paso permitió enfocarse nuevamente en el proyecto a futuro.
El primer motivo señalado por AMuS es la mejora sostenida en el nivel competitivo del piloto. Briatore señaló que el avance fue evidente y destacó que el argentino se consolidó en las últimas carreras en un rendimiento comparable al de Gasly. El directivo expresó que ha mejorado mucho en este tramo y se encuentra compitiendo al mismo nivel que su compañero.
Otro punto clave fue la escasez de alternativas internas. Alpine cuenta con un programa de pilotos jóvenes, pero actualmente solo Paul Aron era considerado una opción directa para el asiento. El medio indica que la dirigencia no veía otros candidatos listos para asumir el rol. Mientras tanto, Jack Doohan quedó relegado tras un inicio de año irregular.
La estrategia para 2026
Por último, la escudería descartó salir al mercado en búsqueda de un nombre consagrado. Según el informe, el equipo evaluó que no valía la pena esperar por algún piloto experimentado de otra estructura y prefirió apostar por un proyecto en desarrollo propio. En ese escenario, Colapinto fue considerado la opción más lógica y con mayor proyección.