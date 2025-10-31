Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Por otro lado, se emitió una advertencia por vientos fuertes que afectará el norte de San Juan, el noroeste de Mendoza y la zona cordillerana de La Rioja. El Servicio Meteorológico indicó que en la cordillera se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 en las zonas más elevadas, mientras que en el resto del área las velocidades oscilarán entre 35 y 50, con ráfagas de hasta 75.