Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Luego de una semana marcada por heladas y aire polar, el viento norte impulsa un rápido incremento térmico y un aumento de la humedad, lo que puede provocar el retorno de las precipitaciones sobre la región central del país. Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para varias provincias.
Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, rige una alerta amarilla por tormentas para San Luis, el norte de La Pampa y Mendoza, y el sur de Córdoba. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con posible caída abundante de agua en cortos lapsos, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo. La buena noticia es que los fenómenos serán de corta duración y carácter aislado, ya que el contenido de humedad disponible será limitado.
Por otro lado, se emitió una advertencia por vientos fuertes que afectará el norte de San Juan, el noroeste de Mendoza y la zona cordillerana de La Rioja. El Servicio Meteorológico indicó que en la cordillera se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 en las zonas más elevadas, mientras que en el resto del área las velocidades oscilarán entre 35 y 50, con ráfagas de hasta 75.
Finalmente, el norte de Mendoza y el este de San Juan permanecen bajo alerta amarilla por vientos Zonda, con intensidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a 75. Este fenómeno puede ocasionar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, detalló el organismo.