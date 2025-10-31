Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

En el escrito le solicitaron al juez subrogante, José Manuel Díaz Vélez, que se ordene el allanamiento en el domicilio de la Fundación María de los Ángeles con el fin de secuestrar los libros contables, documentos y pagarés firmados por Gaitán que acrediten el ingreso de los pagos de la locación, para así verificar si el dinero que los inquilinos abonaron durante este tiempo fue destinado a la Fundación o a Trimarco para su uso personal. Además requirieron que se secuestren los teléfonos celulares de Susana Trimarco y de la tesorera del organismo.