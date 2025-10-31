Secciones
Seguridad

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Dos comerciantes presentaron un escrito en la Justicia Federal pidiendo que se investigue el presunto alquiler irregular de un inmueble estatal, perteneciente a la organización.

LOCAL. El negocio funcionaba en la calle Sargento Gómez 60. LOCAL. El negocio funcionaba en la calle Sargento Gómez 60.
Hace 1 Hs

Dos comerciantes le solicitaron a la Justicia Federal que se investigue a Susana Trimarco por un presunto alquiler irregular de un inmueble ubicado en la zona de El Bajo, el cual fue otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Fundación María de los Ángeles. En la Institución negaron su vinculación con la propiedad mencionada por los inquilinos, la cual fue allanada días atrás por una denuncia de venta de mercadería de contrabando.

El pedido fue realizado el miércoles a la mañana mediante un escrito presentado por Cynthia Rosa Gaitán y Jhonathan David Aguilar, a raíz de un allanamiento que se realizó el pasado 22 de octubre en el inmueble donde funciona su comercio. Dicha medida se llevó a cabo como consecuencia de una denuncia anónima efectuada al Ministerio Público, en la cual se los acusaba de utilizar un bien del Estado para vender mercadería traída de contrabando.

Vínculo y alquiler

Según explicaron los comerciantes, que son representados por el abogado Ernesto Baaclini, ellos tenían un local comercial en la galería ubicada sobre la avenida Sáenz Peña, destinado a la venta de indumentaria, acolchados y electrodomésticos. En 2024 comenzaron a buscar un nuevo lugar por la zona de El Bajo, con la intención de ampliar su negocio y tener mayor comodidad.

Susana Trimarco: “Marita nos marcó el camino a seguir en la lucha contra la trata de personas”

Susana Trimarco: “Marita nos marcó el camino a seguir en la lucha contra la trata de personas”

Fue así como descubrieron el inmueble ubicado en el pasaje Sargento Gómez 60. “Tomaron contacto en forma directa con Susana Trimarco en la sede de la Fundación María de los Ángeles y luego de diversas tratativas, celebraron, a entender de mis representados, un contrato de locación firmado el 7 de agosto de 2024 por el apoderado, Augusto Reinoso”, plantea el documento enviado al Juzgado Federal N°1 de Tucumán.

Las partes habrían acordado el pago de una llave de $6.000.000 -abonado en dólares y pesos argentinos-, y un canon mensual de $3.000.000. Hace unos meses la pareja habría sido intimada por el apoderado de la Fundación, Carlos Abel Albarracín, a desalojar el inmueble por ocupación ilegal ya que habrían incumplido con los plazos y el pago del alquiler. En la carta documento les advirtió que si no acataban la orden, se iniciarían acciones civiles y penales en su contra.

Los inquilinos respondieron la notificación negando estar ocupando de manera ilegal el inmueble y posteriormente habrían llegado a un arreglo con Trimarco, en el que ambos desistirían de continuar con acciones legales.

“No obstante ello, con sus influencias hizo que allanaran y le quitaran el local comercial”, aludió el abogado de Gaitán y Aguilar en el escrito. La sospecha de los inquilinos es que Trimarco habría realizado una denuncia anónima falsa para que las autoridades los desalojaran. “El problema es que esa propiedad había sido entregada por el AABE a la Fundación, por lo que ella no podía alquilar el inmueble; por eso realizó la denuncia anónima”, sostuvieron.

Causa "Marita" Verón: Susana Trimarco apuntó a posibles encubridores y a un sindicato

Causa Marita Verón: Susana Trimarco apuntó a posibles encubridores y a un sindicato

En el escrito le solicitaron al juez subrogante, José Manuel Díaz Vélez, que se ordene el allanamiento en el domicilio de la Fundación María de los Ángeles con el fin de secuestrar los libros contables, documentos y pagarés firmados por Gaitán que acrediten el ingreso de los pagos de la locación, para así verificar si el dinero que los inquilinos abonaron durante este tiempo fue destinado a la Fundación o a Trimarco para su uso personal. Además requirieron que se secuestren los teléfonos celulares de Susana Trimarco y de la tesorera del organismo.

Para respaldar el pedido, Baaclini adjuntó una serie de documentos, capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre Gaitán y Aguilar con miembros de la Fundación, comprobantes de transferencias, videos y audios que habrían sido enviados por Trimarco reclamándoles el pago del alquiler.

Respuesta

A través de un comunicado de prensa, la Fundación María de los Ángeles negó su vinculación con el domicilio allanado. “Esta institución no es dueña ni tiene propiedades en ningún punto de la provincia. Negamos rotundamente tener algún tipo de vinculación actual y vigente con un inmueble de calle Sargento Gómez N° 60 de esta ciudad. El referido se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional, en el marco de una causa penal por trata de personas”, indicaron.

“Siendo esta una institución referente reconocida internacionalmente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por pedido judicial, otorga tenencias precarias a instituciones y organizaciones de distinta índole por tiempo limitado. Ejemplo de ello es el inmueble situado en calle Sargento Gómez N°58 (distinto al allanado). El referido permanece vacío, a disposición de la sociedad”, agregaron.

Al cierre de esta edición, los representantes legales de la institución le informaron a LA GACETA que aún no tomaron conocimiento del escrito presentado por Gaitán y Aguilar en la Justicia Federal.

Temas Fundación María de los AngelesErnesto BaacliniSusana TrimarcoTucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios