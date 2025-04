Susana Trimarco: “Marita nos marcó el camino a seguir en la lucha contra la trata de personas”

"La ley actual de trata de personas quedó obsoleta y no ofrece herramientas suficientes para que las víctimas obtengan justicia", sostuvo Trimarco. "Se deben aumentar las penas: una persona que secuestra no puede recibir solo 12 años de prisión y luego salir en libertad tras tres años de preventiva". Además, subrayó la necesidad de que el Estado repare el daño causado a las víctimas, especialmente en el área de salud mental. "Rescaté a muchas chicas entre 2004 y 2005 y, aún hoy, siguen con tratamientos psicológicos y psiquiátricos. No pueden conseguir trabajo ni reinsertarse en la sociedad".