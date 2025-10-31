El Banco Mundial prevé caída del 7% en el precio de los commodities

Asimismo, el informe reveló que “los precios de la soja caen en esta temporada debido a la producción récord y a las tensiones comerciales, pero se espera que se estabilicen en los próximos dos años”. Sobre este aspecto, recientemente Estados Unidos y China acordaron retomar las exportaciones desde el país norteamericano, lo que produjo que la soja ronde los U$S400 millones en el mercado de Chicago. Precisamente, ayer en ese mercado, el precio de la oleaginosa rozó los U$S 400 por tonelada, luego de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aclaró que China compraría a su país hasta 12 millones de toneladas de soja hasta enero.