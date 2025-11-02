Biohacking: el estilo de vida que busca desafiar los límites de la longevidad

La longevidad humana ha experimentado un cambio profundo en los últimos dos siglos gracias a los avances científicos y a la mejora de las condiciones de vida. Mientras que en 1840 la esperanza de vida promedio era de unos 45 años, las proyecciones actuales indican que para 2040 podría alcanzar los 90 años, duplicando esa cifra histórica. Este incremento refleja no solo progresos médicos, sino también mejores hábitos de salud y un entorno más favorable para la supervivencia.