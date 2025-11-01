Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

La ropa que elegimos cada día dice mucho más de nosotros de lo que creemos. Según la psicología, los colores que vestimos no solo reflejan nuestro estado de ánimo, sino que también influyen en la manera en que los demás nos perciben. Algunas tonalidades, de hecho, están estrechamente asociadas con el éxito personal y profesional, ya que transmiten armonía, credibilidad e inteligencia.