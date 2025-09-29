Secciones
SociedadActualidad

Alertan por falsos psicólogos en Tucumán: cómo verificar la matrícula profesional antes de atenderse

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

La presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia, Sol Forgas, advirtió sobre casos de ejercicio ilegal de la profesión. También alertó sobre terapias “rápidas” sin aval científico que ponen en riesgo la salud mental.

Hace 1 Hs

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, Sol Forgas, advirtió este lunes sobre la presencia de personas que ejercen ilegalmente la profesión en la provincia y llamó a la comunidad a extremar recaudos antes de iniciar un tratamiento en salud mental.

“El ejercicio ilegal de la psicología es un delito, al igual que el de la abogacía o la odontología. No se trata de un tema menor: se pone en riesgo la salud mental de personas que atraviesan momentos de gran vulnerabilidad”, explicó a LA GACETA.

Cómo verificar la matrícula

Por ley, todos los psicólogos y psicólogas que ejercen en Tucumán deben estar matriculados en el Colegio profesional. El registro completo está disponible en la página web de la institución, donde se puede consultar el número y el estado de la matrícula.

“Si una persona no figura allí, significa que no está habilitada para ejercer. Ante cualquier duda, también se puede llamar directamente al Colegio”, detalló la presidenta.

Forgas también alertó sobre la proliferación de ofertas que prometen resultados inmediatos bajo el rótulo de “terapias alternativas”. “Eso no es psicología, es una estafa. Quien garantiza una solución rápida a un problema de salud mental está engañando. Son prácticas riesgosas que no tienen base científica ni respaldo profesional”, sostuvo.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Un llamado a la prevención

La titular del Colegio insistió en la importancia de consultar siempre a profesionales matriculados. “Nadie va a ver a un psicólogo cuando la está pasando bien; se busca ayuda en un momento de angustia o desborde. Justamente por eso es fundamental asegurarse de que la persona que atienda cuente con la formación y la habilitación necesarias”.

Ley de Salud Mental

Respecto de la reciente modificación a la Ley provincial de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, Forgas destacó que la normativa mantiene los lineamientos de derechos humanos, interdisciplinariedad y fortalecimiento de la atención primaria. “Celebramos que se contemple un presupuesto y la participación de otros ministerios, porque la salud mental no es solo un tema del área de Salud. Necesitamos un abordaje integral y comunitario”, expresó.


Temas Salud Mental
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Día de la Ciudad: 10 deseos jóvenes para San Miguel de Tucumán

Día de la Ciudad: 10 deseos "jóvenes" para San Miguel de Tucumán

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Comentarios