Cuestionan la boleta electrónica por ser un sistema de votación vulnerable

Mientras la Legislatura se apresta a iniciar el tratamiento del proyecto de reforma electoral en Tucumán, según confirmó a LA GACETA el presidente del organismo, Miguel Acevedo, el sistema que se elegirá para reemplazar el voto tradicional, Boleta Única de Papel (BUP) o boleta electrónica, empieza a generar debates.
En principio, dos referentes del oficialismo, el propio Acevedo y el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, se expresaron en las últimas horas a favor de la boleta electrónica, pese a la aceptación generalizada que obtuvo la BUP en los recientes comicios legislativos nacionales.
Sin embargo, desde sectores de la oposición cuestionan con firmeza la modalidad electrónica. "La elección del último domingo dio, entre otras cosas, la innegable muestra de fiabilidad por parte del sistema de boleta única de papel", remarcó el dirigente político tucumano Ernesto Castellote, quien dejó en claro que "es mundialmente reconocida como el sistema electoral más confiable que existe, dado que no hace necesario ningún software ni sistema sofisticado para testear su transparencia".
"Mientras dirigentes del oficialismo provincial promueven el voto electrónico, este sistema ha sido eliminado en Alemania, Países Bajos y otras naciones en el mundo, por demostrar lo vulnerable que es ante hackeos, fallas técnicas y manipulación del software", subrayó Castellote.
Venezuela
"Literalmente -añadió-, los países más serios aceptan que el voto cae en una caja negra informática. ¿Quienes son los países que siguen utilizando el voto electrónico?: Venezuela".
Hizo hincapié en que "Tucumán y la mayor parte de las provincias de nuestro país han sufrido por décadas el arcaico sistema electoral de las listas sábanas, y las más variadas maniobras de fraude".
"Si el gobierno de la provincia quiere dar un claro mensaje a la sociedad con la anunciada reforma electoral, se debería implementar la BUP, que bajo ningún concepto complica la representación de los acoples; es simplemente una cuestión de diseño", cerró Castellote.