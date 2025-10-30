Secciones
Seguridad

Entró a robar a un corralón en Chubut, se le cayó una placa de cemento encima y murió aplastado

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia del trágico episodio ocurrido en Comodoro Rivadavia.

Entró a robar a un corralón en Chubut, se le cayó una placa de cemento encima y murió aplastado FOTO/ADNSur
Hace 1 Hs

Un intento de robo terminó en tragedia en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Un hombre de 45 años murió aplastado por una pesada placa de cemento cuando intentaba ingresar a un corralón ubicado en el barrio Industrial.

El cuerpo fue hallado durante la mañana de este martes por un trabajador de una empresa vecina, quien, al advertir la dramática escena, dio aviso a la Policía y al servicio de emergencias. Pese a la rápida llegada de los médicos, sólo pudieron constatar el fallecimiento.

Según informaron las autoridades, la principal hipótesis es que el hombre había intentado escalar el cerco perimetral de paneles de concreto para robar en el lugar. En ese momento, una de las pesadas piezas habría cedido y cayó sobre él, provocándole la muerte en el acto.

Fuentes policiales citadas por el portal ADNSur señalaron que el fallecido tenía antecedentes delictivos. “No era trabajador ni tenía autorización para estar en el lugar. Sabemos que su presencia tenía fines delictivos, ya que intentaba ingresar desde ese predio a otro lindante donde hay un depósito de materiales de construcción”, explicó el comisario Tomás Vázquez, jefe de la seccional tercera.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. “Dimos intervención al Ministerio Público Fiscal y a la división de Investigaciones para levantar las cámaras de seguridad y realizar el chequeo respectivo con criminalística para entender cómo se produjo el hecho”, agregó Vázquez.

Las pericias confirmaron que la víctima murió en el acto, aplastada por la estructura de concreto que él mismo habría intentado escalar para cometer el robo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del trágico episodio.

Temas Chubut
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva hipótesis que investiga la Justicia

Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva hipótesis que investiga la Justicia

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Crece el misterio en Chubut: desapareció un joven, a pocos kilómetros de donde buscan a la pareja de jubilados

Crece el misterio en Chubut: desapareció un joven, a pocos kilómetros de donde buscan a la pareja de jubilados

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
3

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
4

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
5

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
6

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Más Noticias
Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína

Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?

Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?

Comentarios