Entró a robar a un corralón en Chubut, se le cayó una placa de cemento encima y murió aplastado

Fuentes policiales citadas por el portal ADNSur señalaron que el fallecido tenía antecedentes delictivos. “No era trabajador ni tenía autorización para estar en el lugar. Sabemos que su presencia tenía fines delictivos, ya que intentaba ingresar desde ese predio a otro lindante donde hay un depósito de materiales de construcción”, explicó el comisario Tomás Vázquez, jefe de la seccional tercera.