Entró a robar a un corralón en Chubut, se le cayó una placa de cemento encima y murió aplastado

Un intento de robo terminó en tragedia en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Un hombre de 45 años murió aplastado por una pesada placa de cemento cuando intentaba ingresar a un corralón ubicado en el barrio Industrial.
El cuerpo fue hallado durante la mañana de este martes por un trabajador de una empresa vecina, quien, al advertir la dramática escena, dio aviso a la Policía y al servicio de emergencias. Pese a la rápida llegada de los médicos, sólo pudieron constatar el fallecimiento.
Según informaron las autoridades, la principal hipótesis es que el hombre había intentado escalar el cerco perimetral de paneles de concreto para robar en el lugar. En ese momento, una de las pesadas piezas habría cedido y cayó sobre él, provocándole la muerte en el acto.
Fuentes policiales citadas por el portal ADNSur señalaron que el fallecido tenía antecedentes delictivos. “No era trabajador ni tenía autorización para estar en el lugar. Sabemos que su presencia tenía fines delictivos, ya que intentaba ingresar desde ese predio a otro lindante donde hay un depósito de materiales de construcción”, explicó el comisario Tomás Vázquez, jefe de la seccional tercera.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. “Dimos intervención al Ministerio Público Fiscal y a la división de Investigaciones para levantar las cámaras de seguridad y realizar el chequeo respectivo con criminalística para entender cómo se produjo el hecho”, agregó Vázquez.
Las pericias confirmaron que la víctima murió en el acto, aplastada por la estructura de concreto que él mismo habría intentado escalar para cometer el robo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del trágico episodio.