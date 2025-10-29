Secciones
Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva hipótesis que investiga la Justicia

A 19 días sin rastros de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, los investigadores analizan una nueva línea de investigación y los perros rastreadores buscan ahora personas sin vida.

Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos en Chubut
Hace 1 Hs

La desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) mantiene en vilo a toda la provincia de Chubut. A 19 días del último contacto, la Policía continúa con los operativos de rastrillaje y ahora se centra en una nueva hipótesis: que los cuerpos de los jubilados podrían estar en el Valle de Marte, una zona con terrenos inestables y cañadones profundos.

La nueva hipótesis: el Valle de Marte bajo la lupa

El lugar, ubicado a pocos kilómetros del sitio donde se halló la camioneta en la que viajaba la pareja, está compuesto por piletas naturales de barro y tierra movediza. Según los investigadores, podría tratarse de un terreno peligroso donde el vehículo se atascó o incluso donde se intentó descartar evidencia.

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que la teoría de un robo fue descartada, aunque aclaró que la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna línea.

“No hay pruebas que ubiquen a la pareja en el lugar, pero la zona coincide con el último punto donde fue vista la camioneta”, explicaron fuentes judiciales.

Búsqueda con perros y drones en una zona de difícil acceso

En las últimas horas, los equipos especializados ampliaron el operativo de búsqueda. Dieciséis efectivos participaron del rastrillaje junto a la División Búsqueda de Personas y la División Canes de Comodoro Rivadavia.

El recorrido abarcó cerca de 15 kilómetros, entre el punto donde fue encontrado el vehículo y la Ruta Nacional N° 3, avanzando hacia el noreste hasta la Ruta Provincial N° 73. Otro grupo de agentes recorrió el cañadón del río La Máquina hasta la Ruta Provincial N° 1.

El operativo está bajo la supervisión del subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia.

La Justicia analiza nuevas imágenes

La Justicia provincial solicitó revisar todas las imágenes de cámaras de seguridad que captaron el recorrido de la camioneta, desde su salida hasta el momento en que se la vio por última vez. Con esas pruebas buscan determinar si hubo terceros involucrados o si el vehículo tomó una ruta imprevista.

Pedido de colaboración a los vecinos

Las autoridades reiteraron el pedido a los vecinos y a la comunidad en general para que brinden cualquier información que pueda ayudar a establecer el paradero de la pareja.

Cualquier dato puede comunicarse al número de emergencias (101) o en la comisaría más cercana.

