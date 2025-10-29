Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva hipótesis que investiga la Justicia

La desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) mantiene en vilo a toda la provincia de Chubut. A 19 días del último contacto, la Policía continúa con los operativos de rastrillaje y ahora se centra en una nueva hipótesis: que los cuerpos de los jubilados podrían estar en el Valle de Marte, una zona con terrenos inestables y cañadones profundos.