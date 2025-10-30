Secciones
Tres tucumanos integran el plantel de Argentina XV para la gira por Europa

Benjamín Garrido (Huirapuca), Tomás Medina (Cardenales) y Francisco Moreno (Universitario) fueron convocados por el head coach Álvaro Galindo para los amistosos ante Munster y Bristol Bears. Su presencia refleja el crecimiento del rugby tucumano y el protagonismo que los jugadores del norte están ganando en el alto rendimiento nacional.

Hace 1 Hs

El seleccionado Argentina XV ya tiene definido su plantel para la gira europea de noviembre, que incluirá dos exigentes amistosos frente a Munster (Irlanda) y Bristol Bears (Inglaterra). Entre los 30 jugadores convocados por el head coach Álvaro Galindo se destacan tres tucumanos: Benjamín Garrido (Huirapuca), Tomás Medina (Cardenales RC) y Francisco Moreno (Universitario).

Los tres representantes de nuestra provincia fueron parte de la Concentración Nacional que se desarrolló esta semana en el Hindú Club, en lo que fue la última etapa de preparación antes del viaje. Para el rugby tucumano, su presencia es una muestra del crecimiento del trabajo formativo en los clubes locales y del espacio que los jóvenes del norte vienen ganando en los seleccionados nacionales.

El itinerario europeo comenzará mañana, desde las 14, cuando Argentina XV enfrente a Munster en el Thomond Park de Limerick. Luego, el equipo se medirá el viernes 7 de noviembre contra los Bristol Bears, en el Ashton Gate Stadium, a partir de las 16.45.

Con tres tucumanos en sus filas, el combinado argentino intentará concluir este 2025 de la mejor manera posible. La Selección apuesta a cerrarlo con buenas actuaciones para seguir fortaleciendo el camino hacia el alto rendimiento.

