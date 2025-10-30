Tesuri vuelve a la convocatoria y Villa quedó descartado por lesión en Atlético Tucumán

Atlético ultima detalles de cara al partido del sábado ante Independiente, desde las 20 en Avellaneda, y el entrenador Hugo Colace definió la lista de jugadores que integrarán la delegación. Entre las principales novedades aparece el regreso de Renzo Tesuri, quien vuelve a estar a disposición luego de varias fechas sin integrar la nómina.
El mediocampista, que se recuperó de una rotura de ligamentos, vuelve a ser considerado por Colace y podría tener participación en un duelo clave para el cierre del torneo. Su regreso se da en un momento oportuno, ya que el entrenador no podrá contar con Nicolás Laméndola, suspendido por acumulación de amarillas.
Además, fue confirmado que Lucas Román también viajará con el plantel y es uno de los candidatos a ocupar el lugar que deja vacante Laméndola en el "11" titular. El juvenil, que ya conoce el método de Colace por haber sido dirigido por él en la Reserva, viene teniendo un destacado rendimiento y podría sumar minutos en el Libertadores de América.
Por otro lado, la mala noticia de la jornada fue la baja de Maximiliano Villa, quien quedó descartado por una fascitis plantar.
En tanto, los jugadores no convocados y lesionados realizarán entrenamientos especiales en el complejo Ojo de Agua.
Con el retorno de Tesuri y la presencia de Román, Colace empieza a delinear su primer once como entrenador del “Decano”, buscando mantener el orden y la intensidad que caracterizaron a su equipo en la Reserva, pero adaptado a las exigencias de la Primera.