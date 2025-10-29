El desafío de Colace: trasladar su 4-3-3 de la Reserva a la Primera de Atlético Tucumán

En la Reserva, el 4-3-3 de Colace tenía una estructura muy marcada. Gabriel Abeldaño era la referencia ofensiva: un “9” de área que fijaba centrales, atacaba los espacios y era el principal destinatario de los centros. A sus costados, Rodrigo Granillo y Martín Ortega aportaban desequilibrio por las bandas. Ambos eran veloces, encaradores y capaces de lanzar centros peligrosos o combinar por dentro, lo que generaba amplitud y opciones para atacar tanto en transiciones como en juego posicional.