Francisco Cerúndolo desafía a Jannik Sinner en París y busca meterse entre los ocho mejores del Masters 1000

El partido, que comenzó pasadas las 15 y se disputa sobre superficie dura en la capital francesa, tiene a Cerúndolo como el único representante nacional en competencia. En estos momentos, el duelo está en marcha: Sinner se impone 1-0 en el segundo set, luego de quedarse con el primero. El italiano, sin embargo, no termina de sentirse cómodo en la cancha y se reprocha algunos puntos perdidos, mientras el argentino intenta sostener su agresividad desde el fondo y mantenerse en partido.