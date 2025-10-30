Francisco Cerúndolo desafía a Jannik Sinner en París y busca meterse entre los ocho mejores del Masters 1000

Francisco Cerúndolo va por un paso más en París. El tenista argentino, actual número 21 del ranking mundial, enfrenta esta tarde al italiano Jannik Sinner (2°) por los octavos de final del Masters 1000 parisino, en busca de su primera clasificación a cuartos en este certamen.
El partido, que comenzó pasadas las 15 y se disputa sobre superficie dura en la capital francesa, tiene a Cerúndolo como el único representante nacional en competencia. En estos momentos, el duelo está en marcha: Sinner se impone 1-0 en el segundo set, luego de quedarse con el primero. El italiano, sin embargo, no termina de sentirse cómodo en la cancha y se reprocha algunos puntos perdidos, mientras el argentino intenta sostener su agresividad desde el fondo y mantenerse en partido.
El bonaerense llega a este cruce después de vencer al bosnio Damir Dzumhur (63°) y al serbio Miomir Kecmanovic (53°), en un encuentro ajustado que resolvió por 7-5, 1-6 y 7-6 (7-3). Con ese triunfo, alcanzó su victoria número 38 en la temporada y la 18° en torneos Masters 1000. Además, es la sexta vez en 2025 que logra meterse entre los 16 mejores de un torneo de esta categoría, tras hacerlo en Indian Wells, Miami, Madrid, Roma y Toronto.
Del otro lado, Sinner viene de consagrarse campeón en Viena y atraviesa una racha implacable bajo techo, con 22 triunfos consecutivos en esta superficie. En su debut en París, superó sin inconvenientes al belga Zizou Bergs (41°) por 6-4 y 6-2. La temprana eliminación de Carlos Alcaraz le abre la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo si logra coronarse el 2 de noviembre.
El historial entre ambos marca una leve ventaja para el italiano (3-2), aunque Cerúndolo ya demostró que puede complicar a los mejores: suma 15 victorias ante jugadores del Top 10 y se consolidó como una de las amenazas más consistentes del circuito.
El ganador del duelo entre Cerúndolo y Sinner se enfrentará en cuartos de final al vencedor del choque entre el estadounidense Ben Shelton (7°) y el ruso Andrey Rublev (17°).