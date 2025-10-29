Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Jannik Sinner en los octavos del Masters 1000 de París

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado luego de un notable rendimiento ante Alexander Zverev. El argentino se llevó el primer set en tiebreak, pero el alemán reaccionó con jerarquía en el segundo y llevó la definición a un tercer parcial ajustado. Allí, Ugo Carabelli tuvo ventaja cuando servía 5-5 y 40-15, pero no pudo cerrar ese juego, sufrió el quiebre y terminó cayendo 7-5. Se fue con la frente alta, tras plantarle pelea a uno de los mejores del circuito.