Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Jannik Sinner en los octavos del Masters 1000 de París

El argentino viene de una dura batalla ante Kecmanovic y mañana, a las 15, buscará dar el golpe frente al número 2 del mundo, que llega afilado.

Hace 32 Min

En el Masters 1000 de París, la segunda ronda dejó sensaciones divididas para el tenis argentino y solo Francisco Cerúndolo continúa en carrera. El bonaerense venció a Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6 en 2 horas y 26 minutos, en un encuentro que cambió de dueño varias veces y que exigió su mejor versión en los momentos decisivos.

Cerúndolo supo sostener su servicio en el primer set para sacar ventaja, pero su nivel cayó en la segunda manga, donde acumuló errores y quedó expuesto ante el serbio. En el tercero, llegó a tener match point y luego vio cómo Kecmanovic le quebraba cuando sacaba para partido. Esa situación no lo desestabilizó: en el tiebreak final mostró firmeza y cerró el triunfo, alcanzando así 45 victorias en torneos de la categoría Masters 1000.

En la próxima instancia, su rival será Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, que llega en gran forma. El italiano venció a Zizou Bergs por 6-4 y 6-2 sin ceder terreno, imponiendo velocidad, precisión y una confianza que lo convierten en uno de los grandes favoritos al título en París, más aún tras la eliminación de Carlos Alcaraz.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado luego de un notable rendimiento ante Alexander Zverev. El argentino se llevó el primer set en tiebreak, pero el alemán reaccionó con jerarquía en el segundo y llevó la definición a un tercer parcial ajustado. Allí, Ugo Carabelli tuvo ventaja cuando servía 5-5 y 40-15, pero no pudo cerrar ese juego, sufrió el quiebre y terminó cayendo 7-5. Se fue con la frente alta, tras plantarle pelea a uno de los mejores del circuito.

El duelo en octavos

Cerúndolo y Sinner se enfrentarán mañana, desde las 15, en lo que promete ser un partido de altísima exigencia. El argentino intentará sostener los pasajes de solidez mostrados ante Kecmanovic y buscará incomodar a un rival que llega con ritmo, confianza y un presente brillante. El ganador avanzará a los cuartos de final del último Masters 1000 de la temporada.

