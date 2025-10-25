El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

La limpieza de la pantalla del televisor suele generar más de una duda en los hogares. Estos dispositivos son cada vez más sensibles y un mal movimiento o el uso de un producto inadecuado pueden dejar marcas permanentes o incluso dañarlos. Sin embargo, los expertos aseguran que con algunos materiales simples y un método correcto, es posible mantener la pantalla impecable y libre de rayas sin correr riesgos.