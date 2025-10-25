El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

La limpieza de la pantalla del televisor suele generar más de una duda en los hogares. Estos dispositivos son cada vez más sensibles y un mal movimiento o el uso de un producto inadecuado pueden dejar marcas permanentes o incluso dañarlos. Sin embargo, los expertos aseguran que con algunos materiales simples y un método correcto, es posible mantener la pantalla impecable y libre de rayas sin correr riesgos.
El primer paso es apagar y desenchufar el televisor, una precaución clave para evitar descargas eléctricas o accidentes. Luego, se debe utilizar un paño de microfibra limpio y seco, del tipo que no suelta pelusa ni genera fricción. Este tipo de tela es ideal porque elimina el polvo sin rayar la superficie.
Los elementos necesarios
Para realizar una limpieza segura y efectiva, se necesitan pocos elementos:
- Un paño de microfibra suave.
- Agua destilada.
- Un pulverizador pequeño.
Como opción adicional, se puede preparar una mezcla 50/50 de agua destilada y vinagre blanco, especialmente útil para eliminar huellas dactilares o manchas difíciles.
Paso a paso para una limpieza perfecta
Una vez que se tienen todos los materiales, los expertos recomiendan seguir las siguientes indicaciones:
- Humedecer apenas el trapo, sin empaparlo.
- Pasarlo con movimientos circulares suaves sobre la pantalla.
- Limpiar desde el centro hacia los bordes, sin ejercer presión fuerte.
- Esperar a que se seque completamente antes de volver a encender el televisor.
Además, es aconsejable limpiar primero los marcos y bordes, zonas donde suele acumularse más polvo, y usar un cepillo de cerdas suaves para retirar la suciedad de las ranuras de ventilación.
Qué no hacer
Los especialistas advierten que nunca se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos ni limpiadores químicos agresivos, ya que pueden rayar o deteriorar el panel. Los productos con alcohol, amoníaco o aerosoles domésticos también están contraindicados.
Con estos simples pasos y precauciones, mantener la pantalla del televisor como nueva es posible, sin necesidad de gastar en productos especiales ni arriesgar su vida útil.