Presupuesto 2026: aunque aumentan las partidas, la inversión en Educación será la más baja en una década

De acuerdo con el informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, de la organización Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal, entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo propone derogar el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establece la obligación de destinar al menos el 6% del PBI al sector. También prevé una reducción progresiva en ciencia y tecnología —cuyo máximo previsto sería de 1% del PBI— y una disminución en el Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional, según publicó el diario Ámbito.com.ar.