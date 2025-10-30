El mes de octubre llega a su fin y, con él, la noche más terrorífica del año. Mientras las calabazas iluminan las puertas y los disfraces invaden las calles, no hay mejor plan para la previa de Halloween que apagar las luces, buscar una manta y sumergirse en el cine de terror más escalofriante. Las plataformas de streaming ofrecen una variada selección de títulos capaces de poner a prueba hasta a los fanáticos más valientes del género.
Desde clásicos ineludibles que definieron el slasher y el terror psicológico, hasta las producciones más recientes que exploran el horror corporal o el suspenso paranormal, la oferta online es inmensa. Si estás buscando aquella película que te haga dudar de cada sombra en tu casa o que te impida dormir con facilidad, a continuación, conocé algunos títulos disponibles en la web que garantizan una experiencia de auténtico escalofrío y se convierten en el complemento perfecto para una noche de brujas inolvidable.
Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online
Halloween (1978) - Filmin y Movistar+
Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su familia con un cuchillo. Tras ello, es ingresado en un psiquiátrico del que huye 15 años después, en la víspera de Halloween. El psicópata vuelve al pueblo y sigue cometiendo una serie de asesinatos mientras un profesional le sigue la pista.
Dirigida por John Carpenter, en 1979 recibió el Premio de la Crítica en el VII Festival de cine fantástico de Avoriaz y ese mismo año la Asociación de Críticos de Lo Ángeles le otorgó el Premio Nueva generación.
El Resplandor (1980) - HBO Max
Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo al hotel Overlook, en Colorado, para encargarse de las instalaciones mientras permanece cerrado por la temporada de invierno. Sin embargo, poco después de su llegada, Jack empieza a padecer trastornos de personalidad, acompañados de extraños sucesos y fenómenos paranormales.
Scream (1996) - Netflix
Un año más tarde del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una pesadilla cuando un nuevo asesino enmascarado aterroriza su barrio.
Scream es una saga que cuenta con seis películas y la séptima se estrenara el próximo 2026. En los Premios Saturn ha ganado mejor película de terror, mejor guion (Kevin Williamson) y mejor actriz (Neve Campbell)
It (2017) - HBO Max
Empiezan a desaparecer niños en Derry (Maine), un grupo de amigos intenta lidiar con sus miedos y enfrentarse a Pennywise (el payaso), cuya historia de asesinos y violencia se remonta siglos atrás. Es una adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King "It"
Háblame (2022) - Prime Video
Está considerada una de las mejores películas de terror de los últimos años, donde la adolescente Mía empieza a invocar espíritus utilizando una mano de cerámica embalsamada con poderes. Al saltarse las reglas, la joven empieza a ver seres queridos muertos que le hablan con malas intenciones y consecuencias.