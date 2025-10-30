Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online

Desde clásicos de culto hasta propuestas modernas y familiares, todas ideales para una maratón inolvidable.

Películas de terror para Halloween Películas de terror para Halloween
Hace 1 Hs

El mes de octubre llega a su fin y, con él, la noche más terrorífica del año. Mientras las calabazas iluminan las puertas y los disfraces invaden las calles, no hay mejor plan para la previa de Halloween que apagar las luces, buscar una manta y sumergirse en el cine de terror más escalofriante. Las plataformas de streaming ofrecen una variada selección de títulos capaces de poner a prueba hasta a los fanáticos más valientes del género.

Temática Halloween: Google sorprendió con el Doodle de un clásico videojuego

Temática Halloween: Google sorprendió con el Doodle de un clásico videojuego

Desde clásicos ineludibles que definieron el slasher y el terror psicológico, hasta las producciones más recientes que exploran el horror corporal o el suspenso paranormal, la oferta online es inmensa. Si estás buscando aquella película que te haga dudar de cada sombra en tu casa o que te impida dormir con facilidad, a continuación, conocé algunos títulos disponibles en la web que garantizan una experiencia de auténtico escalofrío y se convierten en el complemento perfecto para una noche de brujas inolvidable.

Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online

Halloween (1978) - Filmin y Movistar+

Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su familia con un cuchillo. Tras ello, es ingresado en un psiquiátrico del que huye 15 años después, en la víspera de Halloween. El psicópata vuelve al pueblo y sigue cometiendo una serie de asesinatos mientras un profesional le sigue la pista.

Dirigida por John Carpenter, en 1979 recibió el Premio de la Crítica en el VII Festival de cine fantástico de Avoriaz y ese mismo año la Asociación de Críticos de Lo Ángeles le otorgó el Premio Nueva generación.

El Resplandor (1980) - HBO Max

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo al hotel Overlook, en Colorado, para encargarse de las instalaciones mientras permanece cerrado por la temporada de invierno. Sin embargo, poco después de su llegada, Jack empieza a padecer trastornos de personalidad, acompañados de extraños sucesos y fenómenos paranormales.

Scream (1996) - Netflix

Un año más tarde del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una pesadilla cuando un nuevo asesino enmascarado aterroriza su barrio.

Scream es una saga que cuenta con seis películas y la séptima se estrenara el próximo 2026. En los Premios Saturn ha ganado mejor película de terror, mejor guion (Kevin Williamson) y mejor actriz (Neve Campbell)

It (2017) - HBO Max

Empiezan a desaparecer niños en Derry (Maine), un grupo de amigos intenta lidiar con sus miedos y enfrentarse a Pennywise (el payaso), cuya historia de asesinos y violencia se remonta siglos atrás. Es una adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King "It"

Háblame (2022) - Prime Video

Está considerada una de las mejores películas de terror de los últimos años, donde la adolescente Mía empieza a invocar espíritus utilizando una mano de cerámica embalsamada con poderes. Al saltarse las reglas, la joven empieza a ver seres queridos muertos que le hablan con malas intenciones y consecuencias.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
3

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios