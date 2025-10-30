Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online

El mes de octubre llega a su fin y, con él, la noche más terrorífica del año. Mientras las calabazas iluminan las puertas y los disfraces invaden las calles, no hay mejor plan para la previa de Halloween que apagar las luces, buscar una manta y sumergirse en el cine de terror más escalofriante. Las plataformas de streaming ofrecen una variada selección de títulos capaces de poner a prueba hasta a los fanáticos más valientes del género.