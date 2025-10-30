Temática Halloween: Google sorprendió con el Doodle de un clásico videojuego

La magia del Día de Brujas o Halloween, la ritualidad del Día de todos los santos y la tradición milenaria del Día de muertos se fusionaron para dar lugar a lo que hoy se conoce como Spooky Season. Durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre, el mundo se pone a tono y se viste de negro y naranja para estas celebraciones. Este año, Google no quiso ser la excepción.