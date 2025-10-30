Secciones
Temática Halloween: Google sorprendió con el Doodle de un clásico videojuego

Los usuarios podrán ser parte de la celebración que preparó Google por el Día de Brujas.

Hace 40 Min

La magia del Día de Brujas o Halloween, la ritualidad del Día de todos los santos y la tradición milenaria del Día de muertos se fusionaron para dar lugar a lo que hoy se conoce como Spooky Season. Durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre, el mundo se pone a tono y se viste de negro y naranja para estas celebraciones. Este año, Google no quiso ser la excepción.

Los usuarios del buscador más utilizado del mundo se dieron con una divertida sorpresa esta mañana. Google diseñó un Doodle interactivo para ofrecer un clásico juego: Pac-Man. Los clásicos fantasmas que persiguen a la figura redonda quedaron en perfecta consonancia con la temporada de brujas y sustos.

Esta vez no se trata simplemente de un diseño particular del logo de Google, sino que los usuarios pueden interactuar con él tal y como se hizo históricamente con Pac-Man: un juego en el que la figura principal debe cumplir con un recorrido sumando puntos y evitando ser “comido” por los fantasmas que lo persiguen.

Cuál es el origen de Halloween

Halloween se celebra principalmente en los países de habla anglosajona como Estados Unidos, Irlanda, Canadá e Inglaterra. Sus orígenes se remontan a un festival celta que se celebraba hace siglos, conocido como Samhain. La festividad se realizaba por el final del verano y duraba tres días.

La fiesta comenzaba en Irlanda luego de la temporada de cosechas y daba inicio al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Los locales creían que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Entonces, el uso de las máscaras apareció para ahuyentar  a los espíritus malignos.

Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar estos rituales paganos por "All Hallow's Eve", una celebración previa a la fiesta católica del Día de Todos los Santos donde se conmemora a los fieles difuntos que "gozan de la vida eterna en la presencia de Dios".

