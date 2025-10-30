Luces, calabazas y polémica: Melania Trump desata críticas por su lujosa decoración de Halloween en la Casa Blanca

La Casa Blanca volvió a vestirse de Halloween, pero esta vez el miedo no provino de los disfraces ni de las calabazas talladas, sino de la polémica. Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump y actual primera dama de Estados Unidos, fue duramente criticada por el lujo y dispendio de su decoración para la festividad, en un contexto marcado por los recortes a programas sociales destinados a los más vulnerables.