Susana Giménez furiosa con su nieta: el reclamo por una deuda millonaria podría romper el vínculo familiar

Según se comentó en el programa A la Tarde (América TV), la figura televisiva se agotó de actuar como su banco. Por ello, le hizo un reclamo que parece fracturar un poco la relación que mantienen. La conductora, Karina Mazzocco, señaló: "Susana le prestó un dinero a su nietita, y la chica parece que lo gastó". Luis Bremer complementó esta información diciendo: "Ahora las dos están en Miami, pero no se visitan. El conflicto se relaciona con una suma de dinero que le entregó para un emprendimiento. Hablamos de una cifra de seis números en verde (dólares), claro".