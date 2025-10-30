Secciones
EspectáculosFamosos

Susana Giménez furiosa con su nieta: el reclamo por una deuda millonaria podría romper el vínculo familiar

Después de un préstamo generoso, la relación familiar se vio envuelta en un escándalo mediático.

Susana Giménez furiosa con su nieta: el reclamo por una deuda millonaria podría romper el vínculo familiar
Hace 1 Hs

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, se encuentra en una cruzada mediática con su abuela. Todo por causa de una supuesta deuda millonaria no pagada entre las mujeres de la familia Giménez. 

Preocupación por la salud de Susana Giménez tras haber bajado en sillas de rueda de un avión

Preocupación por la salud de Susana Giménez tras haber bajado en sillas de rueda de un avión

El problema es que la joven Celasco, quien logró construir un perfil propio dentro del mundo del emprendimiento y la moda, no logra generar ingresos suficientes para pagar la deuda a Susana. La joven trabajó como modelo, participando en campañas de marcas reconocidas como Jean Paul Gaultier, y colaborando con la marca de jeans Lovely Denim.

¿Qué paso entre Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco?

Los proyectos de la emprendedora no produjeron los resultados esperados, causando pérdidas económicas que impactan no solo en ella, sino también en la Diva de los teléfonos. Esta última financió las iniciativas que terminaron sin concretarse.

Según se comentó en el programa A la Tarde (América TV), la figura televisiva se agotó de actuar como su banco. Por ello, le hizo un reclamo que parece fracturar un poco la relación que mantienen. La conductora, Karina Mazzocco, señaló: "Susana le prestó un dinero a su nietita, y la chica parece que lo gastó". Luis Bremer complementó esta información diciendo: "Ahora las dos están en Miami, pero no se visitan. El conflicto se relaciona con una suma de dinero que le entregó para un emprendimiento. Hablamos de una cifra de seis números en verde (dólares), claro".

La vida de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

La nieta de la icónica Susana Giménez, construyó un perfil propio en el mundo del emprendimiento y la moda. Nacida el 25 de noviembre de 1993, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco. A pesar de su exposición familiar, prefiere mantener un perfil bajo en los medios.

En entrevistas, expresó su pasión por la moda, señalando que disfruta armar equipos, seguir tendencias y participar en desfiles. En el plano emprendedor, se destacó por su compromiso con la moda sustentable. En 2013, junto a dos amigas, fundó The Vintage Hole, un emprendimiento de moda circular que busca dar una segunda vida a las prendas usadas, promoviendo el consumo consciente y la reducción del impacto ambiental. La marca tiene locales en Buenos Aires, en Palermo Soho, y expandió su presencia a Estados Unidos, incluyendo Miami, reflejando su estilo de vida cosmopolita.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
3

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios