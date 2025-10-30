Las 10 mejores frases de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

El 30 de octubre de 1960 nació una de las personalidades más influyentes a nivel mundial. Hoy, sus fanáticos alrededor del mundo, los celebran y homenajean. Además de su inagotable talento, Diego Armando Maradona tenía un carisma único. Parte de eso le permitió dejar un legado de históricas frases que ya pasaron a formar parte de la cultura popular.
Durante su paso por los equipos en los que jugó, “Pelusa” se destacó por su capacidad para soltar declaraciones que se convertirían casi en refranes. De lengua rápida y mente ágil, Maradona quedó inmortalizado en sus originales declaraciones.
Las mejores frases de Maradona
1. “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este (con Argentinos)”
2. “Lo que más me gusta del fútbol es la pelota. Todo lo demás, cansa”
3. “Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”
4. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”
5. “No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas”
7. “Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía”
8. “Sin Claudia, hoy yo estaría en el cajón. La droga te mata. Te aniquila”
9. “Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación”
10. “Messi no tiene personalidad para ser líder”
Más frases de Diego Maradona
11. “Yo me equivoqué y pagué… pero la pelota no se mancha”
12. “Coppola es vivísmo. Fuma debajo del agua”
13. “¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan”
14. “A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y La Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar porque estoy cansado de lo de pico, ¿viste? De acá son todos guapos, cuando hay que poner la cara quieren separar (...). Lo vuelvo a repetir a Toresani, Segurola y La Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”