Test de personalidad: elegí un dibujo y descubrí cuál es tu verdadero poder interior

Un desafío que es tendencia y requerido en las redes sociales.

Test de personalidad: elegí un dibujo y descubrí cuál es tu verdadero poder interior.
El poder interior no es una cualidad mágica, sino que surge de los propios dones y talentos llevados a su máxima expresión. En este marco, un nuevo test de personalidad, que es tendencia en las redes sociales, pretende demostrar cuáles son esas cualidades que te hacen auténtico.

Si cada uno de nosotros tomase contacto con su poder interior y confiara en él, en lo que nos dicta la intuición o nuestro ser superior, probablemente nuestra realidad mejoraría muchísimo. Observá la imagen que se presenta a continuación y elegí un dibujo realizado a mano, luego, lee los resultados.

Observá la imagen

Los resultados

Dibujo 1: cráneo

Tu poder interior se relaciona con la capacidad de actuar de protección de otros. El cráneo es la estructura que protege el cerebro, uno de los órganos más importantes y sensibles del cuerpo. Por eso, si elegiste este dibujo quizás tengas el poder de servir de soporte y contención, especialmente de los más indefensos.

Dibujo 2: cerebro

Si has elegido este dibujo posiblemente tu poder interior se vincule con tu capacidad de vincular. Quizás el liderazgo sea uno de tus desafíos, tenés la habilidad para interconectar y coordinar procesos muy complejos.

Dibujo 3: ojos

Si el dibujo que elegiste es el ojo, es probable que tu poder interior se relacione con una gran capacidad para crear. La expresión y reflexión a través del arte puede ser un campo muy propicio para tu desarrollo.

Dibujo 4: pulmón

Tu poder interior se relaciona con la capacidad de impulsar. Sos una persona enérgica y tenés un don para generar motivación en otros/as, incluso en las situaciones más difíciles de todas.

Dibujo 5: corazón

Si elegiste el corazón tu poder interior tiene que ver con la sanación. Sos de las personas a quienes más buscan para hablar, para compartir un abrazo, o simplemente para estar cerca, porque hay algo de ti que hace sentir mejor a alguien que no está tan bien. Contagias alegría y amor incondicional.

Dibujo 6: mandíbula

Si elegiste este dibujo tu poder interior radica en la capacidad de comunicar. Sos empático, podés entender diferentes posturas y ayudar a las personas a expresarse. Actúas, a menudo, como un escultor: sabes sacar de cada uno lo mejor a la hora de comunicarse.

Dibujo 7: oído

Si has elegido este dibujo sos una persona cuyo poder interior radica en la capacidad de registro. Para vos nada pasa desapercibido. Sos atento y tenés desarrollada la escucha atenta para entender lo que pasa a tu alrededor y dentro tuyo. A menudo actúas como "despertador" de otras personas que viven en piloto automático sin cuestionarse nada a su alrededor.

