Test de personalidad: el tipo de ojo que elijas puede revelar de qué manera vivís la vida

Sos muy fuerte y siempre tratas de encontrar la paz, incluso en las cosas más pequeñas de la vida diaria. No compartes tus pensamientos más oscuros y has aprendido a lidiar con las situaciones por tu cuenta. Has sido herido mucho pero te lo guardas para vos. Sos un excelente juez de carácter y además sabes cómo recoger las piezas cuando se desmoronan.