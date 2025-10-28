Aumentan las entradas: cuánto deberán pagar los hinchas en el Monumental y La Ciudadela

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los nuevos valores de las entradas generales para todas las categorías del fútbol del país. El anuncio impacta de lleno en la economía de los hinchas tucumanos, especialmente en aquellos que siguen a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro y a San Martín en La Ciudadela. Los montos comenzarán a regir desde este fin de semana, cuando se reanuden los torneos oficiales.
En el caso de la Liga Profesional, donde compite el "Decano", la entrada general pasará de $23.000 a $30.000. Esto significa que cada partido del conjunto de 25 de Mayo y Chile como local tendrá un costo base considerablemente mayor para quienes no posean abono ni cuota social al día. El incremento, además, podría trasladarse también a sectores preferenciales o plateas, decisión que corre por cuenta del club.
Por su parte, en la Primera Nacional, categoría en la que participa San Martín, la entrada general aumentará de $18.500 a $24.000. Para los seguidores del “Santo” que acompañan en La Ciudadela, la suba representa un ajuste significativo en la temporada que se viene.
ð¨#AHORA | AFA PUBLICÃ LOS NUEVOS VALORES DE LAS ENTRADAS GENERALES— doble amarilla âï¸âï¸âï¸ (@okdobleamarilla) October 28, 2025
ðLos precios en primera divisiÃ³n pasan de $23.000 a $30.000
ðEn Primera Nacional aumenta de $18.500 a $24.000 pic.twitter.com/aI2nGUJVIR
En tanto, los demás torneos también tendrán nuevos valores: en Primera B el precio de la general se fijó en $20.000, mientras que en Primera C y el fútbol femenino será de $18.000. El futsal, por su parte, tendrá entradas generales de $11.000, según lo dispuesto por la Mesa Directiva de AFA.
Lo que deberán definir las dirigencias
Tanto Atlético Tucumán como San Martín deberán resolver si aplican los valores base o si establecen montos propios dentro de sus políticas de recaudación y competencia. La decisión impactará directamente en la accesibilidad de sus hinchadas y en la recaudación de cada club a lo largo de la temporada.