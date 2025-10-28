Aumentan las entradas: cuánto deberán pagar los hinchas en el Monumental y La Ciudadela

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los nuevos valores de las entradas generales para todas las categorías del fútbol del país. El anuncio impacta de lleno en la economía de los hinchas tucumanos, especialmente en aquellos que siguen a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro y a San Martín en La Ciudadela. Los montos comenzarán a regir desde este fin de semana, cuando se reanuden los torneos oficiales.