Estudiantes de Tucumán ya conoce todo su fixture para la Liga Argentina 2025/26

La “Cebra” debutará el 4 de noviembre ante Jujuy Básquet y cerrará la fase regular el 27 de marzo de 2026 frente a Rivadavia de Mendoza.

TODO LISTO PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA. Estudiantes aspira a ser uno de los protagonistas. TODO LISTO PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA. Estudiantes aspira a ser uno de los protagonistas. Prensa Estudiantes.
Hace 13 Hs

El Club Estudiantes de Tucumán ya tiene confirmado su recorrido completo en la Liga Argentina de Básquet 2025/26. En principio, la dirigencia de la "Cebra" tiene pensado volver al estadio Coco Ascárate, pero está a a la espera de la aprobación definitiva de la organización.

El debut será el martes 4 de noviembre, cuando la "Cebra" reciba a Jujuy Básquet. Dos días después, el jueves 6, volverá a presentarse en casa ante Colón de Santa Fe, completando así una doble jornada en el arranque del campeonato.

Fixture completo de Estudiantes de Tucumán - Liga Argentina 2025/26

Noviembre 2025

4/11: Estudiantes (T) vs Jujuy Básquet – Coco Ascárate

6/11: Estudiantes (T) vs Colón (SF) – Coco Ascárate

11/11: Sportivo Suardi (SF) vs Estudiantes (T) – El Gigante de la Avenida

12/11: San Isidro (CBA) vs Estudiantes (T) – Antonio Manno

15/11: Estudiantes (T) vs Villa San Martín (Chaco) – Coco Ascárate

24/11: Estudiantes (T) vs Huracán (LH) – Coco Ascárate

27/11: Estudiantes (T) vs Fusión Riojana – Coco Ascárate

30/11: Barrio Parque (CBA) vs Estudiantes (T) – El Teatro del Parque

Diciembre 2025

2/12: Hindú (CBA) vs Estudiantes (T) – Presidente Eduardo Pintos

4/12: Bochas (CBA) vs Estudiantes (T) – José “Pepe” Nou

10/12: Estudiantes (T) vs Sportivo Suardi (SF) – Coco Ascárate

13/12: Estudiantes (T) vs Salta Basket – Coco Ascárate

20/12: Estudiantes (T) vs Amancay (LR) – Coco Ascárate

Enero 2026

8/01: Independiente (SDE) vs Estudiantes (T) – Israel Parnas

13/01: Jujuy Básquet vs Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/01: Salta Basket vs Estudiantes (T) – Delmi

21/01: Estudiantes (T) vs Comunicaciones (Corrientes) – Coco Ascárate

28/01: Estudiantes (T) vs Rivadavia (MZA) – Coco Ascárate

Febrero 2026

6/02: Santa Paula (SF) vs Estudiantes (T) – Víctor Comelli

8/02: Colón (SF) vs Estudiantes (T) – Roque Otrino

12/02: Estudiantes (T) vs Barrio Parque (CBA) – Coco Ascárate

19/02: Estudiantes (T) vs Bochas (CBA) – Coco Ascárate

26/02: Fusión Riojana vs Estudiantes (T) – La Caldera

28/02: Amancay (LR) vs Estudiantes (T) – Club Atlético Riojano

Marzo 2026

5/03: Estudiantes (T) vs Hindú (CBA) – Coco Ascárate

9/03: Estudiantes (T) vs Santa Paula (SF) – Coco Ascárate

12/03: Estudiantes (T) vs San Isidro (CBA) – Coco Ascárate

17/03: Comunicaciones (Corrientes) vs Estudiantes (T) – El Plateado

19/03: Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes (T) – Villa San Martín

22/03: Estudiantes (T) vs Independiente (SDE) – Coco Ascárate

26/03: Huracán (MZA) vs Estudiantes (T) – Dr. Vicente Polimeni

27/03: Rivadavia (MZA) vs Estudiantes (T) – Leopoldo Brozovik

El calendario de la “Cebra” incluye un total de 32 partidos en la fase regular: 16 como local y 16 como visitante.

Temas Club Atlético ColónClub Asociación MitreClub Atlético EstudiantesLiga ArgentinaJuan Ignacio Sánchez
Comentarios