Estudiantes de Tucumán ya conoce todo su fixture para la Liga Argentina 2025/26

El Club Estudiantes de Tucumán ya tiene confirmado su recorrido completo en la Liga Argentina de Básquet 2025/26. En principio, la dirigencia de la "Cebra" tiene pensado volver al estadio Coco Ascárate, pero está a a la espera de la aprobación definitiva de la organización.
El debut será el martes 4 de noviembre, cuando la "Cebra" reciba a Jujuy Básquet. Dos días después, el jueves 6, volverá a presentarse en casa ante Colón de Santa Fe, completando así una doble jornada en el arranque del campeonato.
Fixture completo de Estudiantes de Tucumán - Liga Argentina 2025/26
Noviembre 2025
4/11: Estudiantes (T) vs Jujuy Básquet – Coco Ascárate
6/11: Estudiantes (T) vs Colón (SF) – Coco Ascárate
11/11: Sportivo Suardi (SF) vs Estudiantes (T) – El Gigante de la Avenida
12/11: San Isidro (CBA) vs Estudiantes (T) – Antonio Manno
15/11: Estudiantes (T) vs Villa San Martín (Chaco) – Coco Ascárate
24/11: Estudiantes (T) vs Huracán (LH) – Coco Ascárate
27/11: Estudiantes (T) vs Fusión Riojana – Coco Ascárate
30/11: Barrio Parque (CBA) vs Estudiantes (T) – El Teatro del Parque
Diciembre 2025
2/12: Hindú (CBA) vs Estudiantes (T) – Presidente Eduardo Pintos
4/12: Bochas (CBA) vs Estudiantes (T) – José “Pepe” Nou
10/12: Estudiantes (T) vs Sportivo Suardi (SF) – Coco Ascárate
13/12: Estudiantes (T) vs Salta Basket – Coco Ascárate
20/12: Estudiantes (T) vs Amancay (LR) – Coco Ascárate
Enero 2026
8/01: Independiente (SDE) vs Estudiantes (T) – Israel Parnas
13/01: Jujuy Básquet vs Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy
14/01: Salta Basket vs Estudiantes (T) – Delmi
21/01: Estudiantes (T) vs Comunicaciones (Corrientes) – Coco Ascárate
28/01: Estudiantes (T) vs Rivadavia (MZA) – Coco Ascárate
Febrero 2026
6/02: Santa Paula (SF) vs Estudiantes (T) – Víctor Comelli
8/02: Colón (SF) vs Estudiantes (T) – Roque Otrino
12/02: Estudiantes (T) vs Barrio Parque (CBA) – Coco Ascárate
19/02: Estudiantes (T) vs Bochas (CBA) – Coco Ascárate
26/02: Fusión Riojana vs Estudiantes (T) – La Caldera
28/02: Amancay (LR) vs Estudiantes (T) – Club Atlético Riojano
Marzo 2026
5/03: Estudiantes (T) vs Hindú (CBA) – Coco Ascárate
9/03: Estudiantes (T) vs Santa Paula (SF) – Coco Ascárate
12/03: Estudiantes (T) vs San Isidro (CBA) – Coco Ascárate
17/03: Comunicaciones (Corrientes) vs Estudiantes (T) – El Plateado
19/03: Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes (T) – Villa San Martín
22/03: Estudiantes (T) vs Independiente (SDE) – Coco Ascárate
26/03: Huracán (MZA) vs Estudiantes (T) – Dr. Vicente Polimeni
27/03: Rivadavia (MZA) vs Estudiantes (T) – Leopoldo Brozovik
El calendario de la “Cebra” incluye un total de 32 partidos en la fase regular: 16 como local y 16 como visitante.