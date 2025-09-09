Estudiantes de Tucumán inicia la pretemporada rumbo a la Liga Argentina

Con el peso simbólico de su 105º aniversario, Estudiantes afrontará este nuevo desafío con la premisa de dejar en alto no solo el nombre del club, sino también el del básquet tucumano. El compromiso del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia apunta a reafirmar la identidad de la “Cebra” en la competencia nacional, en un año que promete ser tan exigente como apasionante.