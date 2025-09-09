Secciones
Estudiantes de Tucumán inicia la pretemporada rumbo a la Liga Argentina

La “Cebra” comienza a delinear su plantel para la temporada 2025/26, con las primeras renovaciones confirmadas y el regreso de Mariano Gallo Torres. El club afrontará el desafío en el marco de su 105º aniversario, representando al básquet tucumano en la segunda categoría nacional.

El básquet tucumano comienza a palpitar una nueva ilusión. El Club Atlético Estudiantes de Tucumán confirmó el inicio de su pretemporada para fines de septiembre, con el objetivo de representar a la institución y a la provincia en la exigente Liga Argentina, la segunda categoría nacional.

El representativo tucumano ya trabaja en su estadio, tanto en la planificación deportiva como en la conformación del plantel que afrontará el certamen. En ese sentido, la dirigencia aseguró las primeras continuidades de la plantilla que vistió la camiseta de la “Cebra” en la temporada anterior.


Entre las confirmaciones figuran los cordobeses Federico Pedano (alero) y Marcos Ceppo (base), que seguirán defendiendo los colores del equipo. A ellos se suma Matías Bichara, quien renovó su vínculo tras consagrarse campeón de la Liga de Desarrollo con Riachuelo. Además, se destaca el regreso del base Mariano Gallo Torres, que vuelve al club tras su paso por Talleres en la Liga Federal.


La edición 2025/26 de la Liga Argentina contará con 34 equipos, divididos en dos conferencias. Estudiantes formará parte de la Conferencia Norte, junto a instituciones de gran tradición en la categoría. El formato establece una fase regular todos contra todos, que se jugará hasta fines de marzo de 2026. Luego, los mejores equipos accederán a los playoffs, que otorgarán los ascensos a la Liga Nacional.


Con el peso simbólico de su 105º aniversario, Estudiantes afrontará este nuevo desafío con la premisa de dejar en alto no solo el nombre del club, sino también el del básquet tucumano. El compromiso del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia apunta a reafirmar la identidad de la “Cebra” en la competencia nacional, en un año que promete ser tan exigente como apasionante.


