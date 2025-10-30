Ahorro de energía: ¿cuántas horas podemos mantener el aire acondicionado prendido?

¿Cuántas horas podemos mantener prendido el aire acondicionado sin que se estropee?

Otra particularidad que debemos tener en cuenta a la hora de ahorrar energía es el tiempo en que podemos mantener estos artefactos encendidos sin que sufran daños. Con las horas calientes que avisan la llegada inminente del verano, el aire acondicionado puede mantenerse trabajando de manera incesante, día y noche para climatizar los espacios del hogar. De acuerdo con el Gerente de Marketing de la conocida marca de aires acondicionados YORK en América Latina, Daniel Sandoval, pareciera que este asunto no es motivo de preocupación, ya que utilizar este aparato durante muchas horas seguidas no resulta una complejidad para los mismos.