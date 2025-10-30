Secciones
Ahorro de energía: ¿cuántas horas podemos mantener el aire acondicionado prendido?

Tanto para no dañar los equipos como para ahorrar en el gasto energético ¿cuánto tiempo es recomendable mantenerlo prendido?

Hace 1 Hs

Octubre hace gala de sus temperaturas cada vez más altas y con ello desempolvamos los equipos de aire acondicionado, si es que no lo hemos hecho antes, para mantener nuestro hogar en un clima más habitable. Sin embargo, estos artefactos puede suponer un gasto energético significativo, extendiendo cada vez más la factura de la electricidad. Por ello es importante conocer cuáles son los usos más amigables con el ambiente y con el bolsillo. Así es preciso saber por cuánto tiempo podemos mantener este aparato encendido.

Ahorro de energía:¿qué podemos hacer para bajar el gasto de electricidad en el hogar?

El aire acondicionado es un equipo de climatización que tiene como objetivo controlar la temperatura de la humedad en un espacio cerrado. Sorprendentemente, un sistema de este tipo no genera aire frío, si no que extrae el calor del aire del lugar que deseamos climatizar. En este proceso, el mayor gasto energético se produce cuando se enciende el artefacto y cuando está realizando sus funciones de enfriamiento. Hasta no llegar a la temperatura indicada, el aparato consumirá una gran cantidad de electricidad.

¿Cuántas horas podemos mantener prendido el aire acondicionado sin que se estropee?

Otra particularidad que debemos tener en cuenta a la hora de ahorrar energía es el tiempo en que podemos mantener estos artefactos encendidos sin que sufran daños. Con las horas calientes que avisan la llegada inminente del verano, el aire acondicionado puede mantenerse trabajando de manera incesante, día y noche para climatizar los espacios del hogar. De acuerdo con el Gerente de Marketing de la conocida marca de aires acondicionados YORK en América Latina, Daniel Sandoval, pareciera que este asunto no es motivo de preocupación, ya que utilizar este aparato durante muchas horas seguidas no resulta una complejidad para los mismos.

"Estos dispositivos están preparados para trabajar hasta 24 horas seguidas sin sufrir desperfectos. Aunque es verdad que mantenerlos encendidos durante varios días consecutivos sí podría generar un problema", señaló. El ejecutivo explicó que los aires acondicionados convencionales apagan y encienden el motor cuando detectan que es necesario, por lo cual su uso continuado no supone que el compresor funcione de forma permanente.

Los equipos de aire acondicionado son diseñados para funcionar las 24 horas. Los equipos de aire acondicionado son diseñados para funcionar las 24 horas.

Mientras que los dispositivos de aire acondicionado inverter utilizan una tecnología electrónica que se emplea para reducir el gasto energético, por lo que la inquietud sobre su uso por horas prolongadas no debe quejarnos demasiado. Este elimina los picos de consumo por arranque, así como las paradas cíclicas en el proceso de climatización. De esta manera evita que el aire se reactive constantemente luego del apagado del motor, lo que gasta mayor cantidad de energía.

¿Es recomendable mantener el aire prendido todo el día si deseamos reducir la factura de la luz?

Sin embargo, aunque el gasto energético sea menor, nuestros bolsillos pueden sufrir las consecuencias. Cuantas más horas se tengan encendidos estos artefactos, el consumo del aire acondicionado lógicamente subirá y, por lo tanto, la factura de la luz será más cara. Al respecto, Sandoval dio algunos consejos para evitar gastos excesivos sin pasar mucho calor. "Es apropiado encender el aire acondicionado de las habitaciones en las que hace más calor y dejar el de los espacios más frescos para momentos de emergencia, como una ola de calor", apuntó.

También mencionó que es propicio complementar el uso de estos equipos con otros métodos de refrigeración cuando el equipo se encuentra apagado, como los ventiladores y las aperturas de ventanas para aprovechar las corrientes de aire natural, siempre que sea posible. "Muchas veces, estas acciones bastan para que la casa esté a una buena temperatura".

