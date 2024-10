Ahorro de energía:¿qué podemos hacer para bajar el gasto de electricidad en el hogar?

¿Qué podemos hacer para bajar el gasto de electricidad en el hogar?

1. No dejar electrónicos en "stand by". Aunque parezcan apagados, muchos quedan en un modo de espera gastando energía. Es mínimo, pero constante, y en la sumatoria estos "consumos invisibles" elevan hasta un 15% el consumo del hogar. La solución es acostumbrarse a desenchufar televisores, computadoras, impresoras, cargadores de celulares y otros mientras no se usen.