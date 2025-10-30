Secciones
SociedadSalud

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Con solo leche y yogur como ingredientes, se puede preparar en casa una versión saludable y cremosa de la manera más sencilla.

El yogur griego se puede preparar en casa en simples pasos El yogur griego se puede preparar en casa en simples pasos Bon Viveur
Hace 1 Hs

Hacer yogur griego casero es una excelente manera de disfrutar de este alimento cremoso, natural y rico en proteínas sin aditivos. La receta es sencilla y requiere pocos ingredientes: leche entera y un poco de yogur natural para iniciar el proceso de fermentación. 

Aunque existen distintos métodos, el procedimiento esencial consiste en calentar la leche, dejar que repose con el yogur en un ambiente cálido para activar las bacterias y luego colarlo para obtener su clásica textura espesa.

Dieta del yogur: lo que debes saber antes de probarla para bajar de peso

Dieta del yogur: lo que debes saber antes de probarla para bajar de peso

Este yogur casero es una alternativa más saludable y económica que las versiones comerciales y permite personalizar sabores con miel, frutas o frutos secos.

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos

1- Preparación de la leche: calentar un litro de leche entera a unos 85 °C (sin que hierva), y luego deja que se enfríe hasta los 45 °C.

2- Agregar el yogur: incorporar dos cucharadas de yogur natural, que servirán como cultivo para fermentar la leche. Revuelve suavemente.

3- Fermentación: colocar la mezcla en un recipiente y cúbrelo. Mantén a una temperatura cálida, aproximadamente 8-12 horas, hasta que espese.

4 Colado: colar el yogur con una tela de algodón o colador fino para separar el suero y obtener la consistencia del yogur griego.

5- Consejo adicional: se puede ajustar el tiempo de colado según la textura deseada; cuanto más tiempo, más espeso será el yogur. Además, el suero sobrante se puede usar en otras recetas, como batidos o panes.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Las diferencias entre el yogur griego y el natural: ¿cuál es mejor para la salud?

Las diferencias entre el yogur griego y el natural: ¿cuál es mejor para la salud?

¿Entera, descremada o en polvo?: cómo elegir la mejor leche para tu yogur casero

¿Entera, descremada o en polvo?: cómo elegir la mejor leche para tu yogur casero

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán
3

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
4

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD
5

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?
6

Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?

Más Noticias
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Comentarios