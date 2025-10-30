¿Por qué a veces nos despertamos antes de que suene la alarma?

Nuestro ritmo circadiano y estado de ánimo también pueden influir en un despertar apresurado

Pero los trastornos del sueño no son la única razón por la cual las personas se despiertan antes de que suene la alarma. Otros motivos pueden encontrarse en que ya hemos dormido lo suficiente y podemos notar la sensación de que hemos dormido bien. De acuerdo con el Doctor Roberto de Arbelaiz, integrante del servicio de Neurología del Hospital Alemán: “Nos podemos condicionar o habituar a un esquema de vigilia/sueño determinado, y que este logre que nuestro reloj interno nos despierte, incluso antes de que suene la alarma del despertador, especialmente si se trata de hábitos regulares”. Nuestro ritmo circadiano natural puede haberse acostumbrado y despertarse mucho antes de que suene la alarma puede significar que estamos intentando dormir más de lo necesario.