¿Por qué a veces nos despertamos antes de que suene la alarma?

Sin ningún sonido que lo indique abrimos los ojos, irrumpiendo con el descanso que habíamos logrado sostener con esfuerzo. Miramos el reloj, faltan solo 10 minutos para que suene la alarma. Se vuelve incómodo y la frustración de que hemos interrumpido nuestras horas de sueño se vuelve inconciliable. Deseamos haber podido dormir más tiempo pero nuestro cuerpo simplemente no nos lo permite. ¿Por qué nos despertamos antes de que suene la alarma?
La alarma es aquella señal que nos indica que un nuevo día comienza. Hay quienes le temen, mientras otros desean no estar despiertos cuando la escuchan por primera vez. Despertarse cinco minutos o incluso horas antes de este sonido no es un fenómeno poco común pero lo cierto es que puede causar una gran incomodidad. Existen una serie de razones por las cuales nos despertamos antes de que el sonido lo indique, entre ellas pueden encontrarse los trastornos del sueño, nuestro ritmo biológico o nuestro estado de ánimo
El insomnio no solo implica la dificultad para dormirse ¿cómo afecta en el despertar temprano?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, distintos estudios alrededor del globo han definido que en cualquier lugar del mundo, alrededor del 10% y el 30% de la población sufre de insomnio, que es la dificultad constante de poder dormirse o la imposibilidad de retomar el sueño luego de despertarse. Según un estudio del año 2009 elaborado por el Centro de Investigación de Epidemiología del Sueño de Stanford, este trastorno no sólo consiste en una dificultad para quedarse dormido, ya que los “despertares tempranos” resultan también una problemática.
La investigación demostró que algunas personas pueden experimentar el despertar temprano sin la necesidad de presentar otros síntomas del insomnio como la “dificultad para iniciar el sueño” o los “despertares en medio de la noche”. Así es que las personas que amanecen antes de que el reloj indique la señal puede sufrir de este tipo de trastorno del sueño lo que a la vez lleva a una inmensa frustración de no poder volver a dormir. El estrés que provoca este padecimeinto puede llevar a que los síntomas del insomnio se vuelvan más agudos.
Nuestro ritmo circadiano y estado de ánimo también pueden influir en un despertar apresurado
Pero los trastornos del sueño no son la única razón por la cual las personas se despiertan antes de que suene la alarma. Otros motivos pueden encontrarse en que ya hemos dormido lo suficiente y podemos notar la sensación de que hemos dormido bien. De acuerdo con el Doctor Roberto de Arbelaiz, integrante del servicio de Neurología del Hospital Alemán: “Nos podemos condicionar o habituar a un esquema de vigilia/sueño determinado, y que este logre que nuestro reloj interno nos despierte, incluso antes de que suene la alarma del despertador, especialmente si se trata de hábitos regulares”. Nuestro ritmo circadiano natural puede haberse acostumbrado y despertarse mucho antes de que suene la alarma puede significar que estamos intentando dormir más de lo necesario.
Una última razón puede encontrarse en nuestro estado de ánimo. “Despertarse demasiado temprano por la mañana y no poder volver a dormir es una especie de presentación clásica de la depresión”, dijo el doctor Vishesh K. Kapur, médico especialista en medicina del sueño, fundador y director del UW Medicine Sleep Center y director de Medicina del Sueño. “Ciertos ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) o antidepresivos, pueden tener un efecto negativo en la etapa REM del sueño, la que tiene lugar más cerca de la mañana en la mayoría de las personas", destaca el especialista.