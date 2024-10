¿Qué significa despertamos a las tres de la mañana? La explicación de la ciencia

Los ciclos del sueño y las tres de la mañana ¿cuál es la relación?

El horario de las tres o cuatro de la mañana tiene su relación con los ciclos normales de sueño. Las personas no dormimos de la misma manera durante las noches, si no que atravesamos diferentes fases. Así la primera mitad de esta experiencia la hacemos en un porcentaje de sueño no REM (Rapid Eye Movement), que es la transición de la vigilia al descanso. En esta etapa no se producen movimientos oculares rápidos y nuestro cuerpo atraviesa la experiencia del adormecimiento, el sueño ligero y por último el sueño profundo.